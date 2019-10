VISITA – Il presidente del Consiglio ha preso parte alla assemblea nazionale di Cna al PalaPrometeo: «Voi artigiani fate grande l'Italia». Poi ha illustrato la manovra fiscale e ha affrontato la questione sisma. Con lui il ministro Patuanelli che è intervenuto sulla Whirlpool: «Non abbandoniamo la nave»

di Martina Marinangeli

«Rendete sempre più grande l’Italia nel mondo e io mi sento onorato di rappresentare questo paese ammirato per i vostri prodotti e le eccellenze artigiane». Così Il premier Giuseppe Conte ha aperto il suo intervento all’assemblea nazionale della Cna al PalaPrometeo di Ancona dove è arrivato questa mattina intorno alle 11. «Grazie col cuore – ha continuato il premier – siete anche popolo che non fa rumore, che raramente balza agli onori della cronaca, ma siete sapienti cultori del saper fare., il popolo delle pmi, polmone del nostro tessuto produttivo. Il vostro operare silenzioso ci rende forti nel mondo». A margine dell’incontro il premier è intervenuto anche sul sisma, a distanza di tre anni dalle scosse che hanno colpito il Maceratese: «Mi dicevo perché ogni volta che visito un comune terremotato vedo un cumulo di macerie? Mi faceva impazzire. Abbiamo semplificato le procedure per snellire ricostruzione privata, abbiamo previsto anticipi al 50% per i professionisti. Spero in uno snellimento incredibile. Abbiamo anche prorogato emergenza fino a tutto anno prossimo e la busta paga pesante ».

Nel corso dell’assemblea Conte ha poi spiegato le misure contenute nella manovra fiscale, rispondendo alle critiche sollevate negli ultimi giorni dai partiti da esponenti politici delle minoranze. «Una certa propaganda vuole definire la manovra come una serie di balzelli volti a colpire professionisti e partite iva, voi. E’ falso. Si dice che abbiamo tassato acqua minerale, benzina, merendine: falso. Come false sono altre ricostruzioni. Questa manovra economica ci ha sfidato ad compito difficile. Quando abbiamo iniziato a lavorarci ero fortemente preoccupato: 23 miliardi per sterilizzare l’iva. Per onestà intellettuale, teniamo conto del fatto che li abbiamo messi sul tavolo, poi valuteremo altre misure. abbiamo lavorato per risolvere questo problema e dare una prospettiva al Paese: siamo ambiziosi e non ci manca il coraggio». Poi una parentesi sull’Unione Europea: «Oggi abbiamo la fiducia dai partner europei, dai mercati e questo ci ha consentito di recuperare ingenti risorse dallo spread.Oggi dialoghiamo in Ue, partecipiamo ai tavoli. Il mio primo viaggio all’estero è stato a Bruxelles da Ursula on der Layen , come lei è venuta a trovare me. Lavoriamo insieme per una svolta verde anche in Europa, per la crescita e per contrastare i paradisi fiscali». Conte ha anche risposto alla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli che dal palco aveva detto: «Salutando Conte, ho fatto una battuta. Ci sono decisioni da prendere che non costano soldi ma possono alzare di molto la produttività sistema paese. Per la nostra regione ad esempio c’è un progetto di strada che ci fa entrare ed uscire dal porto che aspettiamo da 36 anni. Almeno facciamo le cose che non costano niente». Il premier ha raccolto la sfida: «I ministri Patuanelli e De Micheli lavorano tutti i giorni per sbloccare i cantieri. Con il presidente della Regione Luca Ceriscioli sono stato qui per sbloccare personalmente la Quadrilatero che era ferma, ma non ci accontentiamo e non ci fermeremo finché non sarà finito. Cara Mancinelli, le sfide le raccolgo. Con Paola De Micheli ci vedrà tornare presto per l’ultimo miglio perché questo benedetto porto deve essere collegato alle altre infrastrutture».

Presente anche Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico che, prima dell’assemblea, ha affrontato la questione Whirlpool: «Non è un caso chiuso, stiamo lavorando. Non solo il Mise, ma tutto il governo ci ha messo la faccia, in primis il premier. Non abbandoniamo la nave». Presenti all’assemblea, tra gli altri, il sindaco dorico Valeria Mancinelli e il governatore Luca Ceriscioli. Prima dell’inizio dei lavori, è risuonato all’interno del palazzetto l’inno di Mameli. E’ stato letto anche il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti all’assemblea della Cna, che si tiene quest’anno nelle Marche, tra i luoghi simbolo del Made in Italy e della capacità di laborioso impegno, manifestata anche nell’affrontare la tragedia del terremoto.

Il rallentamento dell’economia, in particolare, per tensioni che frenano il commercio e alimentano l’incertezza a livello internazionale, evidenzia la necessità di un’Europa forte per affrontare le sfide – interne ed esterne – e di sostenere la fiducia di famiglie e imprese per rilanciare la domanda. Investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione sono indispensabili per cogliere le opportunità delle nuove tecnologie in maniera diffusa, ridurre divari e valorizzare il contributo delle piccole imprese e dell’artigianato, fondamentale nel nostro Paese in termini di occupazione e produzioni di qualità. La creatività italiana può trovare una leva importante nella transizione digitale, che amplia le possibilità di personalizzare i prodotti e di accedere a un mercato più ampio anche per le piccole aziende in differenti settori: dall’agroalimentare, alla manifattura, al turismo. Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare questo percorso con una strategia complessiva, assicurando un ambiente che favorisca l’imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa, che non distorca la concorrenza tra operatori. Con questo spirito, invio a tutti i presenti un caloroso augurio di buon lavoro».