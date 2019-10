TIPICITA' - Recanati sarà presente il 9 novembre con altre città marchigiane a San Miniato nel programma della famosa mostra mercato dedicata al prezioso tubero della Toscana

Recanati in trasferta in Toscana per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, una delle manifestazioni classiche del panorama nazionale per la promozione del famoso tubero ed è a tutti gli effetti un festival dei sapori del territorio. E’ anche un festival dei saperi, sintesi dell’apporto del movimento delle Città Slow, dello slow food, delle Città del Tartufo, delle Città Gemelle. Tartufo non è soltanto gusto inimitabile: è anche mercato e cultura locale e così nel programma della 49esima edizione in tre week end di novembre appare anche Tipicità, e le eccellenze culturali di Recanati, Porto Recanati, Fermo, Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare. «Il lavoro fatto in questi ultimi anni – scrive l’assessore Rita Soccio – puntando sulla cultura e sul turismo sta dando i suoi risultati. Recanati è ormai identificata da tutti come città della cultura. Anche nell’ambito di Tipicità, la manifestazione che promuove il made in Marche, la nostra città valorizza la parte culturale del nostro territorio. Nella Sala dei 500 di Palazzo Vecchio siamo stati invitati a presentare le eccellenze di Recanati nell’anno del Bicentenario de L’Infinito. Il 9 novembre a San Miniato parleremo di cultura e benessere con un legame speciale con Giosué Carducci che da giovane insegnò nel paese toscano».