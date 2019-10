CINGOLI - Una delegazione delle attività produttive locali ha consegnato una pergamena ufficiale allo staff della scuola superiore, per la sua partecipazione alla Borsa del turismo del centro Italia

Una delegazione delle attività produttive, delle aziende gastronomiche e delle strutture ricettive di Cingoli ha rivolto, con la consegna di una pergamena, i ringraziamenti ufficiali agli alunni e allo staff dell’istituto alberghiero Varnelli. Un’attestazione che riconosce l’impegno profuso e la pregevole professionalità dimostrati nel sostenere gli eventi in programma alla Borsa del turismo del Centro Italia, Mula, che si è svolta proprio a Cingoli dall’11 al 14 ottobre. Varie sono state le iniziative che hanno visto la partecipazione del Varnelli: degustazioni dei prodotti tipici, show cooking con i “Tesori del bosco”, coffee break, interventi alla tavola rotonda “Marche, qualità del cibo e chef” e infine la cena di gala. Le proposte e i menu realizzati sono stati pensati valorizzando le tipicità del territorio, accanto ai sapori e ai profumi dell’autunno: un connubio costantemente richiamato tra stagionalità e risorse enogastronomiche. Il forte legame con le realtà pubbliche e private rende l’istituto alberghiero di Cingoli una scuola sempre rispondente alle esigenze del mondo professionale, partecipe alle iniziative volte alla promozione del tessuto culturale di riferimento. In questo modo i giovani alunni hanno l’occasione di vivere e far proprie importanti esperienze, a testimonianza dell’alta qualità formativa raggiunta.