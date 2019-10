CIVITANOVA - La polizia sta seguendo una pista per dare una identità all'uomo che ieri sera, con una siringa, ha messo a segno un colpo in via Duca degli Abruzzi. Lo stesso uomo è sospettato di aver agito anche alla Benetton

Nelle telecamere la fuga del rapinatore della Farmacia Foresi. C’è un frammento video che immortala l’uomo che ieri sera, nell’orario di chiusura, ha messo a segno un colpo all’interno dell’attività di via Duca degli Abruzzi, a Civitanova, trafugando l’incasso della giornata dietro la minaccia di una siringa. Benchè avesse il volto travisato i testimoni lo avrebbero riconosciuto e al momento sono in corso le indagini del Commissariato per dare un nome al rapinatore. All’interno della farmacia non ci sono impianti di videosorveglianza, ma la fuga del malvivente è stata ripresa da diverse telecamere che si trovano in città e anche nel borgo marinaro. E proprio sulle immagini si stanno concentrando le indagini portate avanti dagli uomini del Commissario Lorenzo Sabatucci. Ancora da chiarire se il rapinatore sia lo stesso che abbia agito anche da Benetton la sera prima, anche se per tecnica utilizzata (sempre una siringa e sempre all’orario di chisura) e per abbigliamento e corporatura l’identikit sembrerebbe corrispondere. La polizia ha una pista, ma al momento non vengono forniti elementi per non danneggiare l’indagine. Sono giorni di fuoco sotto il profilo della cronaca per Civitanova e Montecosaro: da domenica sono state messe a segno 2 rapine, un furto con spaccata e un assalto ad un bancomat. Nella mattina di domenica a Montecosaro ignoti hanno cercato col gas di far saltare in aria il bancomat dell’ufficio postale e questa notte una banda composta da 5 elementi ha assaltato una gioielleria di via Bologna. Domenica sera e ieri sera, a Civitanova invece, le due rapine col malvivente armato di siringa.

(l. b.)