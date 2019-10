TERRITORIO - Un incontro tra tour operator per la valorizzazione dell'offerta turistica ed enogastronomica locale

A Cingoli si è chiuso un weekend volto alla promozione turistica della “città del bracciale”. Il comune di Treia ha infatti partecipato da venerdì a domenica alla seconda edizione del Mula, un’occasione di incontro tra gli operatori dell’offerta turistica ed enogastronomica e la domanda internazionale di acquirenti interessati ai prodotti tipici locali.

Sabato pomeriggio all’auditorium Santo Spirito di Cingoli si sono incontrati amministratori del territorio impegnati nei convegni “Marche, qualità del cibo e chef”, “Storia, artigianato, folklore, Experience” e la conferenza “Voglia di comunità. Come contribuire a far risorgere i borghi marchigiani colpiti dalla devastazione del sisma” seguita da una tavola rotonda. Dalla storia di “Cingoli 1848”, associazione e rievocazione storica del luglio cingolano, alla “Disfida del Bracciale” di Treia, rappresentazione del gioco osannato da Leopardi nel ricordo di Carlo Didimi: un lungo viaggio tra le ricchezze dei singoli territori, descritti dai protagonisti attivi sul campo. Domenica invece, la splendida cornice di piazzetta Cassera, accanto a piazza della Repubblica di Treia, è stato il luogo ideale per l’accoglienza riservata a oltre 30 tour operator provenienti da tutta Italia. Il vicesindaco di Treia David Buschittari, insieme all’assessore Luana Moretti e al consigliere Sabrina Virgili, ha accolto il gruppo con informazioni preziose sui beni culturali di Treia fornite dai volontari del servizio civile nazionale Unpli della Pro Treia.

Poi la degustazione con i prodotti tipici locali: dal calcione di Roberto e Isabella Carletti, al vino dell’azienda agricola Villa Lazzarini, all’olio del Frantoio Valeri, ai famosi vincisgrassi “alla maceratese”. Una presenza importante anche quella degli operatori turistici treiesi che hanno avuto la possibilità di far visitare le proprie strutture ricettive ai tour operator presenti. Una giornata significativa di promozione turistica della città di Treia, in attesa del Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, in programma a fine novembre al Fico Eataly World di Bologna. Un’altra vetrina fondamentale per gli operatori turistici treiesi e le aziende agricole del territorio per promuovere le proprie eccellenze enogastronomiche.