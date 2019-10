SERIE D - L'attaccante segna a metà primo tempo, il portiere si supera in diverse occasioni e gli uomini di Senigagliesi ottengono il primo successo esterno stagionale

di Leonardo Giorgi

La Sangiustese si porta a casa il primo derby di Serie D. A Matelica, la partita la fanno gli uomini di casa, ma i rossoblu chiudono tutte le iniziative offensive con efficacia, aiutati anche dal portierone Chiodini in stato di grazia.

Gli uomini di Senigagliesi si affidano alle ripartenze e, a metà del primo tempo, trovano il gol con Mingiano, propiziato da una grave svista difensiva dei biancorossi. Il Matelica tiene il pallino del gioco fino alla fine, ma la poca precisione verso la porta e un centrocampo con poche idee permettono ai rossoblu di conquistare la prima vittoria in trasferta. Ai biancorossi (sconfitta per la prima volta in casa in stagione) non è bastato un Valenti in formissima per la prima ora di gioco: straordinario il bolide dalla distanza al 17esimo che spacca la traversa ospite. La cronaca – Inizia subito forte il Matelica. Otto minuti dopo il fischio d’inizio Tomassini si incunea in area e tenta il tiro, la difesa rossoblu è brava a spazzare. Al quarto d’ora di gioco occasione simile per Valenti (migliore dei suoi nel primo tempo) che recupera una palla persa dalla Sangiustese a centrocampo e si invola verso la porta, la difesa si chiude bene. Due minuti dopo ancora uno scatenato Valenti che dalla trequarti scaglia una saetta su cui Chiodini non può far altro che pregare: il cielo ascolta l’estremo difensore ospite e il bolide si stampa sulla traversa. Squillo degli ospiti al 21esimo: bell’azione manovrata che porta Romano al tiro a giro dal lato destro dell’area biancorossa, parata facile per Bigliardi.

Vantaggio Sangiustese al 23esimo: Pezzotti crossa al centro dell’area, svista difensiva degli uomini di casa che lasciano Mingiano tranquillo per girarsi in area e depositare in rete, evitando il goffo tentativo in extremis del portiere. Il Matelica non ci sta e continuerà ad attaccare per tutto il primo tempo, anche se con poca lucidità. Valenti al minuto 26 pizza di testa per Leonetti, che tenta il tiro ma trova la deviazione in corner di Perfetti. Alla mezz’ora l’onnipresente Valenti prova ancora l’esterno dalla distanza, Chiodini blocca. Tre minuti dopo bel cross di Visconti in area per Leonetti che però spara verso il cielo soleggiato sopra lo stadio comunale. Negli ultimi istanti di primo tempo Severini ci prova da lontano dopo un bell’uno-due sullo stretto, palla alta.

Nella ripresa non cambia il copione della partita, con il Matelica che fa la gara ma la Sangiustese che non concede niente. Ci prova subito Valenti con un tiro da fuori e poco dopo un discreto cross in area, ma nulla di fatto. Al settimo minuto ci prova Massetti ancora da fuori, la ribattuta fa scattare il contropiede rossoblu, chiuso dallo stesso Massetti sulla trequarti. Pochi istanti dopo, su un’altra ripartenza, Sangiustese vicina al raddoppio con un tiro di Pezzotti che trova pronto Bigliardi. Al minuto 13 Leonetti tenta l’imbucata in area per un compagno, Chiodini esce e fa sua la sfera. Al quindicesimo della ripresa esce uno stanchissimo Valenti tra gli applausi del pubblico, al suo posto Peroni, entrato insieme a Moretti per Di Renzo. Al 22esimo Matelica vicinissima al pareggio: cross dalla sinistra di Moretti che trova la zampata di Leonetti a pochi passi dalla porta rossoblu, un prodigioso Chiodini vola e mette in angolo.

Due minuti dopo, sempre su ripartenza, Niane calcia da posizione defilata, palla che sbatte sulla difesa e finisce in angolo. Sangiustese che ci prende gusto e che al 25esimo cerca il raddoppio con una conclusione dalla distanza di Palladini arrivato dopo una gradevole azione corale: palla però spedita verso la vegetazione attorno lo stadio. Conclusione decisamente migliore quella di Leonetti alla mezz’ora della ripresa che dalla distanza chiama Chiodini all’ennesimo intervento decisivo. Le squadre si allungano e al minuto 32 Niane parte in volata verso la porta e ne salta due prima di trovare la chiusura biancorossa. Leonetti ci prova di nuovo dalla trequarti al 35esimo, palla un metro sopra la traversa. Quattro minuti dopo, polemiche dagli uomini di casa: tiro di Leonetti deviato all’interno dell’area forse con un braccio dagli ospiti, l’arbitro lascia giocare. Matelica che continua ad attaccare con tanti uomini fino alla fine, ma il muro di mister Senigagliesi regge e concede solo tiri velleitari da fuori area e una punizione dal limite sprecata da Rinaldi. I cinque di recupero scorrono via e la Sangiustese porta via tre punti pesantissimi da Matelica.

Il tabellino:

MATELICA CALCIO: Bigliardi 5.5; Visconti 5.5, Di Renzo 5 (15’s.t. Peroni 6), Massetti 6, De Santis 6; Busi 5.5, Valenti 6.5 (15’s.t. Moretti 6), Bordo 6; Tomassini 5.5 (28’s.t. Barbetta 6), Leonetti 6, Bugaro s.v. (10’p.t. Severini 6, 34’s.t. Rinaldi s.v.). A disp.: Amoroso, Demoleon, De Luca, Barbarossa. All.: Colavitto.

SANGIUSTESE: Chiodini 7; Zannini 6, Basconi 6 (20’s.t. Orazio 6.5), Perfetti 6.5, Mengoni 6; Patrizi 6, Pezzotti 6.5, Scognamiglio 5.5 (27’s.t. Proesmans 6), Mingiano 7 (28’s.t. Manari 5.5), Palladini 6, Romano 5.5 (10’s.t. Niane 6). A disposizione: Raccio, Ercoli, Doci, Boschetti, Cerbone. All.: Senigagliesi

TERNA ARBITRALE: Rispoli di Locri (Rastelli di Ostia Lido – Rosperto di Lamezia Terme).

RETE: 23’p.t. Mingiano

NOTE: spettatori 350 circa. Ammoniti Mengoni, Visconti.