SERIE D - Il gol del fantasista permette ai giallorossi di vincere il match del Tubaldi e di restare in testa alla classifica assieme al SN Notaresco. In tribuna l'ex tecnico del Milan, fratello del mister dei leopardiani, che ha assistito alla prestazione della capolista

La Recanatese ringrazia Borrelli, batte l’Avezzano al Tubaldi e continua la sua corsa in vetta alla classifica. Decisiva la rete del fantasista al 30esimo del primo tempo per portare a casa tre punti d’oro, che permettono agli uomini di mister Federico Giampaolo di restare in vetta a braccetto con il SN Notaresco, corsaro a Tolentino, e di fare un’ottima figura di fronte agli occhi del fratello Marco che, dopo essere stato esonerato dal Milan, era in tribuna per assistere all’incontro. Cronaca-Parte meglio la Recanatese, al 3’ minuto lancio di esposito che pesca Pera dentro l’area, il suo destro si spegne di poco a lato. Ancora la Recanatese, al 4’ tiro alto di Borrelli dai 20 metri. Al minuto 10 risponde l’Avezzano con la conclusione debole di Gaeta che è facile preda di Sprecacè. Al 13’ punizione di Borrelli dai 22 metri, traiettoria prevedibile e parata facilmente da Fanti. Al 19’ cross dalla destra di Borrelli, Goretta non ci arriva per un soffio.

Al 30’ la Recanatese passa in vantaggio con un gran gol di Borrelli, combinazione Pera-Goretta al limite dell’area, Goretta gioca di sponda per Borrelli che salta un uomo e di sinistro mette in rete. Al 33’ spinge ancora la Recanatese, sul cross di Borrelli rischia l’autorete Brunetti. Al 38’ azione personale di Gaeta, il suo sinistro viene parato con qualche difficoltà dal portiere giallorosso. Al 55’ si fa vedere l’Avezzano, il colpo di testa di Franchi non impensierisce il portiere giallorosso. Occasione per la Recanatese al 60’, Goretta serve Pera, il suo sinistro viene respinto dal portiere biancoverde. Al 70’ la conclusione di Gaeta è debole. Al 71’ la Recanatese ha l’occasione per il 2-0, Pera serve Raparo sulla corsa dentro l’area, il centrocampista si fa anticipare al momento della conclusione. Al 77’ altra occasionissima per la Recanatese, uno-due al limite dell’area Pedroni-Pera, il diagonale di Pera termina a lato. Al 90’ la conclusione di Pera viene murata da un difensore dell’Avezzano. Dopo tre minuti di recupero si conclude la partita con il risultato di 1-0 per la Recanatese, decisiva la rete di Borrelli nel primo tempo.

Il tabellino:

RECANATESE: Sprecacè, Lattanzi, Rutjens, Morales, Nodari, Esposito, Pera, Lombardi (72’ Pedroni), Goretta (60’ Raparo), Borrelli, Dodi. A disp.: Bruno, Pizzuto, Sopranzetti, Ruci, Giaccaglia, Monachesi, Padovani. All.: Giampaolo.

AVEZZANO: Fanti, Di Gianfelice (79’ Siragusa), Di Giacomo, Puglielli R. (87’ Diop), Brunetti, Magri, Franchi (60’ De Angelis), Kras, Gaeta, Traditi (80’ De Costanzo), Cancelli (39’ Fidanza). A disp.: Alonzi, Micocci, Quatrana, Puglielli J. All.: Vaccaro.

TERNA ARBITRALE: Alessio Angiolari di Ostia Lido (Laici e Linari di Firenze)

RETE: 30’p.t. Borrelli

NOTE: spettatori 400 circa.Ammoniti: Rutjens, Nodari. Corner: 5-1.