EVENTO - Da domenica il via alla lunga serie di spettacoli per eleggere la compagnia che rappresenterà le Marche al gran premio nazionale della federazione Italiana teatro amatori

Un festival per eleggere lo spettacolo e la migliore compagnia amatoriale delle Marche. Da domenica 13 ottobre a sabato 16 novembre, al teatro Ferri di Montecassiano saranno sette gli appuntamenti della quarta edizione di “Marche in Atti”, la kermesse regionale dedicata al teatro amatoriale, che confluirà nel Gran Premio Nazionale della Fita (la Federazione Italiana Teatro Amatori). La compagnia che sarà giudicata come la migliore dalla giuria tecnica del festival si esibirà infatti nei prossimi mesi a Roma, dove competerà con i vincitori delle singole regioni nell’appuntamento finale organizzato da Fita nazionale e dalle organizzazioni regionali.

«Il livello delle compagnie che fanno teatro in lingua sta crescendo in maniera esponenziale anno dopo anno – commenta la presidente di Fita Marche, Federica Bernardini – oggi, grazie anche ai nostri corsi di formazione, al teatro dialettale, che rappresenta tutt’ora il fulcro dell’attività amatoriale, si è aggiunto in maniera importante quello in lingua. Una crescita culturale per l’intera comunità, che vede anche un profondo rilancio di vari generi, tra cui il musical, con il coinvolgimento di giovanissimi attori».

Gli spettacoli in cartellone- Si parte domenica 13 ottobre alle 17:15 con “Così fan tutte” della compagnia Filarmonico Drammatica di Macerata, per proseguire domenica 20 ottobre, sempre alle 17:15, con “I Giusti nel tempo del male” della compagnia anconetana Claet che propone una storia reale del dramma della guerra nell’ex Jugoslavia, riportata nell’omonimo libro di Svetlana Broz. Sabato 26 ottobre alle ore 21;15 sarà la volta di “Non ti conosco più” dell’Associazione Tutto Esaurito di Chiaravalle (AN), mentre domenica 3 novembre alle 17:15 il Teatro Accademia metterà in scena “Tre civette sul comò”. Domenica 19 novembre alle 17:15 sarà la volta di “Moby Dick – L’incubo di Achab” del C.T.R. Calabresi Te.Ma Riuniti, per arrivare a sabato 16 novembre quando alle 21:15 l’Associazione Mnemosine Gruppo Keteatrotifo presenterà “Non tutti i ladri vengono per nuocere”. Domenica 17 novembre, sempre alle 17:15 lo spettacolo finale di Marche in Atti e la premiazione della compagnia che avrà accesso all’evento nazionale, in rappresentanza del teatro marchigiano. Il costo dei biglietti è di sette euro con possibilità di abbonamento a tutti gli spettacoli a prezzo agevolato. Sulla pagina facebook di Fita Marche le informazioni generali e le descrizioni dei singoli spettacoli in calendario.