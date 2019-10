CIVITANOVA - Gli auguri dei familiari per le nozze d'oro

Sorridevano emozionati e un po’ tesi il 5 ottobre del 1969 Tommaso Accardi e Giovanna Gaetani. Quel giorno iniziava la loro vita insieme. Dopo 50 anni sono ancora qui, insieme, qualche capello in meno lui, un paio di occhiali sul volto di lei, ma la stessa serenità nello sguardo e voglia di stare insieme. Festeggiano mezzo secolo di vita coniugale i due “sposi” civitanovesi. Entrambi nativi dell’Abruzzo, si sono trasferiti nella città costiera giovanissimi e qui si sono innamorati. Una coppia inossidabile circondata dall’amore dei figli e dei nipoti che oggi festeggia le nozze d’oro. Infaticabile lavoratore Tommaso, ex idraulico comunale, casalinga dedita alla cura della famiglia Giovanna. Dai figli Andrea ed Angela e dalla nuora Gessica e dal genero Fausto, dai nipoti Lorenzo, Federico, Matteo, Paolo e Rocco i migliori auguri per un traguardo d’ “oro”.