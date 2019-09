SAN SEVERINO - Ieri sera la sfilata ha allietato la Mostra Mercato delle Attività Produttive. Protagoniste le Miss Giulia Ciarlantini e Sara Passarini

Qualità e valorizzazione del territorio sono le parole d’ordine di questo fine settimana settempedano, dedicato al mondo dell’artigianato, dell’industria, dell’agricoltura e del commercio. Si conclude oggi la 29esima edizione della Mostra Mercato delle Attività Produttive di San Severino, inaugurata venerdì dal capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, e dal sindaco Rosa Piermattei. La rassegna, promossa dall’associazione Attività Produttive e patrocinata da Comune, Regione, Provincia, Confartigianato, Camera di Commercio, Confcommercio e Coldiretti, ha ospitato ben 60 stand.

Ieri sera buongusto e bellezza sono stati protagonisti in piazza del Popolo con la sfilata “Moda sotto le Stelle”. L’evento, presentato da Marco Moscatelli e Cinzia Poli, è stato aperto da piccoli modelli in erba con la sfilata per bambini. Ad accompagnare gli ingressi in passerella la voce potente di Andrea Petrucci, interprete e cantante pop rock/dance di Ascoli. Non solo moda il tema della serata: ad arricchirla gli intermezzi danzanti dei ballerini di Pasion Tango. Il centro storico avvolto dalla melodia e i passi latini ospita turisti e cittadini di ogni fascia di età, che si alternano tra bancarelle e degustazioni da un lato, e momento moda dall’altro. Protagoniste della sfilata due ragazze che hanno rappresentato le Marche a Jesolo: la prefinalista nazionale Sara Passarini, Miss Miluna Marche 2019, e Giulia Ciarlantini, Miss Marche 2019, finalista nazionale del concorso. Accolte dall’applauso caloroso del pubblico settempedano le due Miss hanno sfilato con abiti da cerimonia. Premiati prima dei saluti coloro che nei vari settori quest’anno si sono contraddistinti: per l’artigianato Gabriele Prato, elettricista, per la Coldiretti il giovanissimo Simone Fattobene, produttore della prima birra agricola della provincia di Macerata, per il commercio Mario Eugeni, 83 anni d’età, titolare di un distributore carburanti. Assegnato, inoltre, il Memorial Sandro Tomassini all’azienda Fratelli Bonci.

(g. c.)

(foto di Luca Mengoni)