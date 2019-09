CREDITO - A dare notizia dei dati relativi al fondo di indennizzo è il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Giuliodori

Crac Banca Marche, oltre 10mila domande per accedere al fondo di indennizzo riservato agli ex risparmiatori. Ne dà notizia Paolo Giuliodori, il deputato 5 Stelle di Osimo in Commissione Finanze. «Questa mattina al MEF abbiamo analizzato i primi dati statistici del portale FIR. Presenti all’incontro i vertici Consap: il presidente Masi e il direttore Rispoli, il sottosegretario Alessio Villarosa e il collega della Commissione Finanze Raphael Raduzzi» spiega il parlamentare osimano. «I dati – continua – sono particolarmente rassicuranti per i risparmiatori: al 20 settembre gli utenti registrati sono oltre 15mila, le domande compilate sono pari a 10mila, di cui 3mila completate e inoltrate. Il servizio di contact center, attivo dal 1° luglio, ha esaminato e concluso 2.000 richieste di assistenza e chiarimenti e gestisce una media di 300 istanze al giorno. Dal 2 settembre è attivo anche un servizio di supporto telefonico, completamente gratuito, che ha gestito già più di 4mila richieste di assistenza». «Oltre ai dati – specifica Giuliodori – ci siamo occupati anche delle complicazioni tecniche sulla piattaforma, che ci sono state segnalate dagli utenti. Complicazioni che comunque sono già in fase di risoluzione. Abbiamo dato la nostra piena disponibilità a collaborare con Consap per garantire ai risparmiatori la piena fruibilità del servizio. Abbiamo fortemente voluto questo Fondo per risarcire i risparmiatori e ci stiamo adoperando affinché venga tutto risolto quanto prima. Daremo tutto l’aiuto necessario ai risparmiatori in difficoltà».