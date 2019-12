APPUNTAMENTO giovedì 26 alle 16,30 a palazzo Conventati

C’è tempo fino al 10 ottobre per presentare domanda di partecipazione al Bando di Servizio civile Universale. La candidatura per diventare operatori volontari è riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti al momento della domanda. Il servizio durerà 12 mesi e sarà retribuito. Per approfondire le opportunità offerte da questo genere di esperienza, l’ufficio Servizio civile del Comune di Macerata ha organizzato per giovedì prossimo, 26 settembre, alle 16,30 a palazzo Conventati (Piaggia della Torre, 8), “Info day” un evento informativo gratuito sul bando. Si tratta di un incontro in cui il Comune insieme agli enti, le associazioni e gli organismi che hanno progetti attivi nel territorio comunale daranno informazioni agli aspiranti volontari sulla presentazione delle domande, illustreranno i propri progetti e le attività che i giovani volontari andranno a svolgere. All’incontro parteciperanno i Salesiani per il sociale, l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Musicultura, la Croce Rossa Italiana, le Acli, la società cooperativa Il faro, l’associazione Gruca, la Caritas diocesana, l’Audiconsum e la Cisl Marche. Per quanto riguarda il Comune di Macerata sono sei i progetti cui si può aderire e sono state stabilite le date dei colloqui per la selezione degli 80 volontari. Informazioni più dettagliate su www.comune.macerata.it (area Informati per Partecipare, link Servizio civile) e allo sportello Informagiovani, piazza Vittorio Veneto 2, tel. 0733 256438 o via mail informagiovani@comune.macerata.it.