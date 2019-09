CAMBIO DELLA GUARDIA a Tolentino, con Lorenzo Andreani, a Camerino con Paola Grandoni e a Cingoli, San Severino e Treia, zona di cui si occuperà Terenzio Malvestiti

Cambio della guardia al vertice degli uffici di zona Coldiretti nella provincia di Macerata. Tra pensionamenti e nuove nomine, cambiano i segretari di territori importanti come quelli di Camerino, Cingoli, San Severino, Treia e Tolentino. Terenzio Malvestiti, negli ultimi tre anni alla guida dell’ufficio di Camerino andrà a ricoprire lo stesso ruolo nella parte settentrionale della provincia: Cingoli, San Severino e Treia al posto di Giovanni Filoni che va in pensione dopo decenni di lavoro con l’organizzazione degli agricoltori. L’ufficio di Malvestiti a Camerino sarà occupato da Paola Grandoni, 48enne di Fiuminata. Si tratta della prima donna al vertice di un ufficio di zona Coldiretti nelle Marche. Si ritira dal lavoro dopo decenni di militanza anche Alberto Natali, segretario di zona di Tolentino. Lo sostituirà il tolentinate Lorenzo Andreani, neo nominato di 46 anni. «Ringraziamo per il loro lavoro Giovanni Filoni e Alberto Natali – dicono Francesco Fucili e Giordano Nasini, presidente e direttore di Coldiretti Macerata – che per decenni hanno messo esperienza e competenze al servizio degli associati e auguriamo buon lavoro ai nuovi segretari con la certezza che sapranno essere a loro volta, insieme ai propri collaboratori, importanti punti di riferimento per il territorio».