Iniziano i campionati,

squadre in campo nel weekend

CALCIO - Prende il via la stagione per le formazioni maceratesi, dall'Eccellenza alla Seconda categoria. In serie D Recanatese, Tolentino e Matelica in casa (rispettivamente contro Montegiorgio, Campobasso e Real Giulianova), impegnata a Pineto la Sangiustese. Esordio casalingo in Promozione per Maceratese e Civitanovese. Il quadro completo degli incontri in programma

di Michele Carbonari Finalmente si inizia a fare sul serio. Rotto il ghiaccio due settimane fa nei campionati di Serie D, nel weekend prenderanno il via tutti i campionati regionali (esclusi quelli di terza categoria). Nel girone F della quarta serie, al Tubaldi si prospetta il big match della terza giornata tra due delle tre squadre a punteggio pieno: Recanatese (assente il solo Giaccaglia) e Montegiorgio. Ostacolo di valore anche per il Tolentino, che riceve la visita del quotato Campobasso probabilmente senza Giorgi, Massaroni e Tizi ancora in dubbio. Tra le mura amiche anche il Matelica, il quale cerca il riscatto contro il Real Giulianova con l’intera rosa a disposizione di mister Battistini, che invece non sarà della partita viste le due giornate di squalifica rimediate a Montegiorgio. La Sangiustese, priva degli acciaccati Proesmans e Pomiro (ceduto il difensore classe 2000 Carrano al Portici), è attesa invece dalla trasferta in Abruzzo, nella tana del Pineto. Affronterà il match con un nuovo innesto, l’esterno offensivo Mattia Palladini (classe 2000 dal Fiorenzuola, cugino del già rossoblu Alessio e nipote di mister Ottavio). La matricola Valdichienti Ponte esordirà in Eccellenza nell’anticipo del sabato, sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo (che ha appena tesserato l’ex Ancona Rizzato). Di scena domenica invece il Montefano, che ospita il quotato Fabriano Cerreto. Pronte al debutto anche le due nobili decadute, in Promozione. La Maceratese sarà protagonista del derby biancorosso con il Chiesanuova, ma all’Helvia Recina saranno assenti lo squalificato Postacchini e gli infortunati Cascianelli, Brack e Rapagnani. La Civitanovese, al Polisportivo, attende la visita dell’Atletico Centobuchi: non al meglio Federico Franco, mentre capitan Miramontes e Galdenzi sono stati fermati dal giudice sportivo dopo i rossi rimediati nella finale playoff contro l’Atletico Ascoli nella scorsa stagione. SERIE D (3° giornata d’andata – ore 15)

15/11 Avezzano – Vastogirardi

15/11 Matelica – Real Giulianova

15/11 Olympia Agnonese – Cattolica San Marino

15/11 Pineto – Sangiustese

15/11 Porto Sant’Elpidio – Chieti

15/11 Recanatese – Montegiorgio

15/11 SN Notaresco – Jesina

15/11 Tolentino – Campobasso

15/11 Vastese – Atletico Terme Fiuggi ECCELLENZA (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Atletico Gallo Colbordolo – Valdichienti Ponte (16)

15/11 Atletico Azzurra Colli – Vigor Senigallia

15/11 Forsempronese – Castelfidardo

15/11 Marina – Porto d’Ascoli

15/11 Montefano – Fabriano Cerreto

15/11 San Marco Servigliano Lorese – Atletico Alma

15/11 Sassoferrato Genga – Grottammare

15/11 Urbania – Anconitana PROMOZIONE B (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Monticelli – Palmense (14.30)

14/11 Futura 96 – Monterubbianese (15)

14/11 Atletico Ascoli – Loreto

14/11 Montecosaro – Monturano Campiglione

14/11 Portorecanati – Aurora Treia

14/11 Potenza Picena – Corridonia

15/11 Civitanovese – Atletico Centobuchi (15)

15/11 Maceratese – Chiesanuova (15) PRIMA CATEGORIA B (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Villa Musone – Portuali Ancona PRIMA CATEGORIA C (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Elpidiense Cascinare – Trodica (15)

14/11 Camerino – Settempeda

14/11 Cluentina – Fabiani Matelica

14/11 Cska Amatori Corridonia – Urbis Salvia

14/11 Pioraco – Montemilone Pollenza

15/11 Pinturetta Falcor – Sangiorgese (14.30)

15/11 Casette Verdini – Fiuminata

15/11 Muccia – San Claudio SECONDA CATEGORIA D (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Castelfrettese – Victoria Strada

14/11 Falconara – San Francesco Cingoli

14/11 Accademia Montefano – Maiolati United (16) SECONDA CATEGORIA E (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Aries Trodica – United Civitanova (20.30)

14/11 Veregra – Real Porto (14.30)

14/11 Vis Faleria – Morrovalle (14.30)

14/11 Casette d’Ete – Vigor Sant’Elpidio (15)

14/11 Real Citanò – Vigor Montecosaro (15)

14/11 Appignanese – Porto Potenza

14/11 Montecassiano – Monteluponese

14/11 Montegranaro – Csi Recanati SECONDA CATEGORIA F (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Elfa Tolentino – Sefrense (14.30, a Pollenza)

14/11 Telusiano – Palombese (14.30)

14/11 Caldarola – Vigor Macerata (15)

14/11 Pennese – Abbadiense (15)

14/11 Belfortese – Atletico Macerata

14/11 Esanatoglia – Folgore Castelraimondo

14/11 Ripesanginesio – Juventus Club Tolentino

14/11 Sarnano – San Ginesio SECONDA CATEGORIA G (1° giornata d’andata – ore 15.30)

14/11 Avis Ripatransone – Borgo Mogliano

