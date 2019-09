SCUOLA - Nominata alla guida dell'istituto comprensivo di Potenza Picena e Montelupone, è cantante lirica e presiede il Centro Studi Galantara

In attesa del primo giorno di scuola per bambini e ragazzi, gli insegnanti sono già alle prese con collegi dei docenti, formazione di commissioni, assegnazioni di incarichi e quant’altro serva a preparare e avviare al meglio il nuovo anno scolastico. All’istituto comprensivo “G. Leopardi” di Potenza Picena, che comprende anche i plessi di Montelupone, si è insediata la nuova dirigente scolastica Alessandra Gattari. Nata a Recanati nel 1968 e residente a Montelupone, Alessandra Gattari è una persona davvero poliedrica, molto preparata e attiva cultrice di svariati interessi. Docente di Scuola primaria a Montelupone dal 1998 al 2008, laureata con lode in Lettere Moderne, è stata titolare della cattedra di Lettere dal 2008 al 2011 all’Ip “Bonifazi” di Recanati e dal 2011 al 2019 all’Iis “Matteo Ricci” di Macerata. Laureata in Canto al Conservatorio “G. Rossini”, già sezione staccata di Fermo, si è specializzata con lode in Musicologia e Pedagogia musicale all’università di Macerata. Concertista solista, il soprano Alessandra Gattari è direttore di coro e formatrice in corsi di aggiornamento di educazione al suono e alla musica per docenti. Ministro per la Liturgia musicale dal 2017, titolo rilasciato dalla Cei, Conferenza Episcopale Italiana, dal 2018 è presidente del “Centro Studi G. Galantara” per la satira politica e di costume.

La neo dirigente scolastica conosce bene il contesto scolastico che va a guidare: infatti, è stata presidente dal consiglio d’istituto dell’Ic “G. Leopardi” fino all’agosto del 2017, «un impegno vissuto con orgoglio, soddisfazione e desiderio di guidare al meglio i giovani delle comunità di Potenza Picena e d Montelupone». Su 80 neo dirigenti assegnati alla Marche, quelli marchigiani sono soltanto 24.