L'INIZIATIVA promossa da Edoardo Manza e Valentina La Cara, insieme al sindaco Alessio Vita, ha riunito Belforte, Cessapalombo, Camporotondo, Caldarola e Serrapetrona sotto un'unica bandiera. Armati di paletta e sacchetti hanno ripulito piazza Umberto I dalla sporcizia

di Giacomo Gardini

Quando Madre Natura chiama, i sindaci rispondono. Una task force composta dai rappresentanti di cinque comuni e guidata dai Viaggiatori ecologici (leggi l’articolo) ha ripulito piazza Umberto I, nello splendido borgo di Belforte. L’iniziativa nasce dalla curiosità del sindaco Alessio Vita che, stuzzicato dalla storia di Edoardo Manza e Valentina La Cara, ha deciso di convocarli a rapporto.

«L’articolo apparso sulle pagine di Cronache Maceratesi è stata la scintilla – racconta il primo cittadino -. Leggere di una coppia che rinuncia alle proprie comodità per dedicarsi a una missione tanto nobile mi ha profondamente colpito. Mi sono detto: Voglio incontrarli per complimentarmi con loro». Così, mentre i viaggiatori ecologici perlustravano le strade di Fano alla ricerca di mozziconi da gettare, è partita la chiamata: «Ho colto la palla al balzo per invitarli a Belforte – spiega Vita – e ho scoperto due ragazzi meravigliosi, indipendentemente da ciò che fanno nel quotidiano». Dopo una passeggiata mattutina alle bellezze del borgo, il sindaco e i due viaggiatori, a pranzo a Caccamo, hanno partorito una simpatica idea: perché non programmare una raccolta rifiuti, coinvolgendo anche altri amministratori del cratere? E’ così che Belforte, Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo e Serrapetrona nei giorni scorsi si sono riunite in nome dell’ecologia. «Siamo partiti con l’intenzione di ripulire le strade del borgo dai mozziconi – racconta Edoardo – e così è stato, almeno inizialmente. Belforte è molto pulita, non c’è dubbio, ma ci siamo subito resi conto che fosse necessario fare qualcosa di più». L’indomani, di buon’ora, la task force si è riunita.

Al fianco di Edoardo e Valentina, il sindaco Vita e il suo consigliere Claudio Cipollari, Massimiliano Micucci, amministratore di Camporotondo, Giuseppina Feliciotti, primo cittadino di Cessapalambo, Giovanni Ciarlantini, vicesindaco di Caldarola, accompagnato dall’assessore Mauro Alesiani. Entusiasti, sono accorsi a Belforte anche Livio Giovenali. presidente dell’associazione Coroncina, e il consigliere Valentino Lampa. Assente Silvia Pinzi, sindaco di Serrapetrona, che non ha potuto prender parte all’iniziativa per via di un contrattempo dell’ultimo minuto. E così, armati di guanti, paletta, sacchetti e tanta pazienza, la squadra di raccolta si è messa all’opera. «Abbiamo raccolto mozziconi, ma anche brick di Estathé, cannucce e bottigliette varie – racconta Valentina -, disseminati soprattutto nello spazio che ospita le sagre di quartiere. Un’area particolarmente sporca, ma comunque più pulita rispetto alla maggioranza dei luoghi che abbiamo visitato finora». Una volta terminata la raccolta, tutti pronti a esaminare il “bottino di guerra”.

«Nonostante i rifiuti fossero tanti – ammette Edoardo – Alessio ha un occhio di riguardo per la sua città: è un sindaco impegnato, che ha particolarmente a cuore la tutela ambientale. Ci siamo complimentati più volte con lui. Belforte ha un potenziale gigantesco, che può esplodere da un momento all’altro con le giuste mosse». «Siamo stati davvero contenti dell’invito – gioisce Valentina – e di aver dato vita a un’iniziativa così speciale. I sindaci e gli amministratori che ci hanno aiutati si sono sporcati le mani, dandosi subito da fare. Sono tutti con le antennine alzate dal punto di vista ambientale: è stato splendido constatare come queste zone si stiano già muovendo verso il plastic-free, con tante proposte a tema. Le Marche sono una sorpresa continua». Al termine dell’incontro, giunto il momento dei saluti, il sindaco Vita ha parlato di «un piccolo passo per Belforte e un grande passo per la nostra comunità». «Io e i miei colleghi ci siamo consultati sul da farsi – dice – e abbiamo intenzione di collaborare, con una serie di eventi coordinati, per difendere il nostro splendido territorio. Per quanto mi riguarda, d’ora in avanti adotterò misure specifiche in questa direzione: tutela ambientale e lotta all’abbandono dei rifiuti. Vorrei che Belforte si trasformi nel borgo dell’ecologia, un vanto speciale del nostro comune». I viaggiatori ecologici, Edoardo e Valentina, hanno quindi fatto ritorno a Fano e al momento stanno decidendo se restare in zona o spostarsi verso l’Emilia Romagna. Qualunque sia la loro destinazione, Madre Natura saprà guidarli per rendere il nostro mondo un posto migliore.