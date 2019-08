Civitanova diventa “Glamour”

SPETTACOLO - Venerdì 30 agosto alle 21,30 in piazza XX Settembre l'evento dedicato alla moda. In passerella le aziende del territorio

Moda e spettacolo nella suggestiva cornice di piazza XX settembre a Civitanova. L’evento “Civitanova Glamour”, aperto al pubblico e organizzato dal Comune di Civitanova, si svolgerà venerdì 30 agosto: un appuntamento che si candida ad essere fra quelli clou per questa stagione estiva.

Saliranno in passerella le prestigiose aziende del territorio e le attività commerciali locali e nazionali: abbigliamento uomo-donna, gioielleria, accessori, abiti da sposa, occhiali e non solo capi di moda ma sfileranno anche parrucchieri ed estetisti. Gli abiti saranno indossati da modelle e modelli professionisti per garantire un’eccellente visibilità a capi ed accessori.

Nel corso della serata gli spettatori saranno allietati ed intrattenuti da momenti di spettacolo, infatti si esibiranno artisti e ospite a livello nazionale.

La serata sarà patrocinata daComune di Civitanova, Cna di Macerata e Fermo, Camera di Commercio delle Marche e la Fondazione Cassa di risparmio di Fermo.