Cresce l’attesa per le due serate maceratesi di Sibillini e dintorni, il raduno di auto d’epoca organizzato dalla Scuderia Marche, che porterà a Macerata venerdì 23 e sabato 24 agosto gioielli motoristici dal fascino impareggiabile. Il via alla rassegna, venerdì sera, con la rievocazione storica del circuito della Vittoria: un’occasione unica per veder sfilare le auto d’epoca giunte per l’occasione da ogni parte d’Italia.

L’appuntamento è in corso Cavour alle 21,30. Partendo da lì, i veicoli percorreranno le vie del centro storico cittadino fino ad arrivare in piazza della Libertà, dove resteranno fino a tarda sera per essere ammirate da vicino. Nel cortile del palazzo comunale gli equipaggi saranno ricevuti dall’amministrazione e la giuria, presieduta da Rosaria Del Balzo Ruiti, assegnerà il premio “La più bella sei tu” al miglior abbinamento auto-abbigliamento d’epoca. Sabato 24 agosto, invece, al rientro dalla tappa a Pollenza e al Corridomnia, una selezione delle auto d’epoca rimarrà in esposizione in piazza Mazzini, a partire dalle 17,30. Nel frattempo, i partecipanti al raduno si sposteranno a Macerata per visitare i musei cittadini e apprezzarne le mostre allestite. A cena saranno ricevuti al palazzo Bourbon Del Monte, storica sede della società Filarmonico-Drammatica di via Gramsci. Negli anni Sibillini e dintorni, manifestazione che ha guadagnato più riconoscimenti nell’ambito nazionale dell’automobilismo storico, ha saputo conquistare i tanti maceratesi che ne condividono gli intenti benefici prendendo parte alla serata di sabato. Grazie al sostegno del Comune e alla collaborazione della stessa Cri, allo Sferisterio si accenderanno le “Luci della ribalta”, spettacolo ideato da Massimo Serra e prodotto dalla Scuderia Marche, per raccogliere fondi per il comitato locale della Croce Rossa Italiana a sostegno degli studi universitari di studenti in difficoltà economica. Alle 21, sul palco dello Sferisterio, si esibiscono la Fisorchestra Marchigiana e il coro “Andrea Grilli” di Sirolo, diretto da Samuele Barchiesi, in una carrellata delle colonne sonore più coinvolgenti nella storia della cinematografia mondiale. Dai Blues Brothers ai Queen, da Colazione da Tiffany a La la land: le voci di Francesco Giordano e Sally Moriconi, cantautrice e performer marchigiana nota come parte del cast dei “Fratelli Crozza”, arriveranno dritte al cuore degli spettatori. Le coreografie sono affidate al collettivo Danza Osimo e all’accademia del tango di Macerata. La regia è di Franco Bury, i testi sono di Massimo De Nardo, Piero Piccioni è la voce narrante. Sorprenderà il pubblico la narrazione fotografica di Massimo Zanconi proiettata sul muro dello Sferisterio. I biglietti prenotati possono essere ritirati presso il box in viale Trieste (in fondo alla piaggia della Torre) nelle giornate di venerdì e sabato nella biglietteria dei teatri in piazza Mazzini.