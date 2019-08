15 AGOSTO IN CITTA'- L'offerta culturale non si ferma durante le vacanze. Il programma delle iniziative organizzate dal Comune

A Ferragosto si parte alla scoperta delle ricchezze artistiche Macerata. La cultura non va in vacanza: visite guidate anche di notte, tour nei musei civici e a passeggio per la città, oltre a tantissime proposte culturali pensate per bambini e ragazzi. Il 15 agosto i musei civici di Macerata resteranno aperti per permettere a turisti e viaggiatori di ammirarne le bellezze artistiche e culturali. Grazie al biglietto unico, è possibile visitare tutte le strutture del circuito museale cittadino: Palazzo Buonaccorsi, con il museo della Carrozza la Galleria dell’Eneide e le sezioni di Arte antica e moderna, l’Arena Sferisterio e il museo di Palazzo Ricci. Inoltre, per i maceratesi residenti a Macerata e in tutti i comuni della Marca Maceratese, con la card McCult (a soli 3 euro l’anno) il biglietto è gratis. «Macerata, già città d’arte, in estate arricchisce la sua offerta – sottolinea Stefania Monteverde, assessore alla cultura e al turismo -. La vera novità è la facilità con cui si può programmare una vacanza in città: basta andare da Tipico.Tips, il centro informazioni del Comune in piazza della Libertà, tutti i giorni anche i festivi». Durante il mese di agosto i musei civici rispetteranno i seguenti orari: Palazzo Buonaccorsi lunedì dalle 10 alle 13 e dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Gli orari di Palazzo Ricci, invece, sono dal lunedì alla domenica 10,30-13 e 17,30-20,30 e, solo il giovedì, anche 20,30-22,30. L’Arena Sferisterio invece si potrà scoprire dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

La mostra – Fino al 3 novembre, la mostra “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare” continuerà a sorpresere. Un viaggio attraverso i documenti sul movimento della preziosa collezione di Italo Rota, le sale dedicate a Ivo Pannaggi, artista maceratese che ha frequentato la scuola di Walter Gropius, e le opere dell’ingegno contemporaneo e le installazioni di artisti che guardano al futuro. Tre le sedi espositive: i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Palazzo Pellicani Silvestri, sede dell’ex banca d’Italia, (entrambi con orario lunedì 10-13 e dal martedì alla domenica 10-18) e la biblioteca comunale Mozzi Borgetti (da lunedì a sabato 17 9-13, chiusa il giorno 15). Come se non bastasse, Macerata vi offre la possibilità di visitare il circuito museale anche di notte. Da quest’anno i giovedì cittadini sono dedicati alla cultura. E’ possibile visitare Palazzo Buonaccorsi con due visite guidate alle 20,30 e alle 22, 30, oppure Palazzo Ricci con visite guidate alle 20,30/21,15/21,45. Alle 21,45 di ogni giovedì c’è la visita guidata alla mostra “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare” ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, per celebrare l’importante centenario della scuola d’arte e design più influente del XX secolo. Alle 20,45 sarà, invece, la volta della visita guidata “In carrozza!”, per ammirare la strepitosa collezione di carrozze conservate a Palazzo Buonaccorsi.

Visite guidate e tour – Per chi invece ha voglia di scoprire Macerata e il suo enorme patrimonio culturale e artistico ma non sa da dove iniziare, esiste la possibilità di partecipare ad alcuni tour tematici e attività dedicate a bambini e ragazzi. I City tour sono una visita accompagnata che vi condurrà nei luoghi più interessanti della città: dalle splendide sale storiche della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti, all’affascinante Teatro Lauro Rossi, prezioso esempio di teatro all’italiana. Infine si potrà raggiungere il primo piano della Torre dell’Orologio per scoprire il sistema di ingranaggi che governa l’originale orologio astronomico. Gli orari? Tutti i giorni alle 10.30 e alle 16.30. Tutti giorni, con partenza alle 10, 11 e 12, sono in programma visite guidate ai musei civici di Palazzo Buonaccorsi, della sua Pinacoteca e della Galleria dell’Eneide e del museo della Carrozza. I più curiosi potranno partecipare allo “Sferisterio tour”: 30 minuti per scoprire i 200 anni di questo luogo simbolo della città. Un monumento affascinante ed insolito, ricco di storie e personaggi da raccontare: da arena per spettacoli ludici, anche sanguinari, a teatro all’aperto, unico al mondo per la presenza di palchetti. Lunedì, giovedì e domenica alle 11, mercoledì, venerdì e sabato alle 15,30. Per quanto riguarda le visite guidate all’arte del Novecento custodita a Palazzo Ricci, si potrà effettuare negli orari 10,30/11,30/12,15/17,30/18,30/19,30.

Bimbi e ragazzi al museo- Tre le proposte ideate per i bambini e i ragazzi alla scoperta dei musei civici di Macerata, quale modo migliore di scoprire il museo della Carrozza se con una visita interattiva? “Signori si parte …e io modestamente lo party!”, pensato per il bambini dai 6 ai 12 anni. Quando? Sabato 31 agosto alle 16,30. A Palazzo Buonaccorsi due attività collegate alla mostra “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare”. Il laboratorio “Bauhaus per i piccoli” è composto da momenti ludici per guardare il mondo con gli occhi dei ragazzi speciali della scuola Bauhaus. L’attività è consigliata a bambini e ragazzi fino ai 12 anni. Il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato alle 11. Quanto lo spirito Bauhaus ha influito sul nostro presente e quanto potrebbe ispirare il nostro futuro? Scopriamolo con un viaggio nella mostra “Bauhaus 100”: una riflessione sulla modernità di una scuola e di un’epoca di sperimentazioni vissuti in pieno anche dal grande artista maceratese Ivo Pannaggi. Il martedì e la domenica alle 17 e il venerdì alle 11.

Inoltre al Tipico.tips, in piazza della Libertà tutti i giorni feriali e festivi dalle 10 alle 18, si possono avere informazioni turistiche e culturali, acquistare i biglietti e le visite nei musei del circuito civico e fare acquisti nel bookshop dedicato ai prodotti del territorio e non solo. Per info sugli orari dei musei civici di Macerata visitare www.macerataculture.it. Per prenotazioni e informazioni sulle visite guidate e i tour, museo di Palazzo Buonaccorsi 0733 256361, o Tipico.tips 0733 0600279, o www.italytolive.it.