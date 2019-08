OGGI dalle 17 il tradizionale mercato annuale

Oggi nel centro di Sefro si apre l’annuale fiera mercato. E’ prevista la presenza di numerosi venditori ambulanti lungo le vie del paese. L’evento si strutturerà attraversando il centro abitato e collegando angoli diversi del comune. La Fiera costituisce un’occasione per visitare un luogo che convive con la natura nel suo pieno rispetto, esaltandone la bellezza. Circondato dal territorio montuoso, infatti, il comune di Sefro permette di godere della maestosità della montagna che lo circonda, la cui vista si può ammirare anche dalle vie del mercato. La fiera rappresenta un’occasione per passare una serata spensierata alla ricerca di “piccoli affari “ sulle bancarelle che saranno presenti. Si tratta di un evento per gli appassionati dei mercati fieristici. La Fiera di Sefro, inoltre, potrà soddisfare anche chi, dopo essersi immerso nella tranquillità e nella pace delle escursioni nella natura, non disdegna l’allegria tipica di eventi come questo. L’orario d’inizio è previsto per le 17, così da permettere a chi lo vorrà di esplorare i luoghi che circondano Sefro. La scelta del centro abitato è stata fatta per permettere di visitare un borgo tipico delle Marche, e allo stesso tempo, con le sue attività commerciali, garantisce luoghi di ristoro per pranzare e/o cenare.