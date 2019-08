CIVITANOVA - Per festeggiare i 40 anni di attività e le 43 cinture nere formate in questi 4 decenni, l'associazione ha deciso di partecipare all'evento mondiale "Karate for peace"

Quarant’anni del Karate-Kai Shotokan, l’associazione sportiva civitanovese, nata nel 1979 festeggia il traguardo e vola in Giappone. Una delegazione ricevuta oggi dal sindaco Fabrizio Ciarapica. In occasione dei festeggiamenti il consiglio direttivo ha aderito in rappresentanza dell’Italia al “Seminario Mondiale di Karate della scuola Ryuei – ryu che avrà luogo in Giappone a Naha Okinawa, dal 19 al 24 agosto 2019. In occasione del 200° anniversario della nascita del Maestro di Nakaima Norisato, fondatore dello stile di Karate di Okinawa Ryei-ryu è stato organizzato, infatti, un evento mondiale denominato “Karate For Peace” che unisce otre 50 paesi, che si impegnano ad organizzare eventi, che vedano il karate come strumento di comunicazione tra i popoli. «Un’ importante tappa quella della nostra Associazione dilettantistica di Karate-Kai Shotokan che porta quest’anno il nome di Civitanova in Giappone» ha dichiarato il Sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica incontrando oggi, insieme all’assessore Maika Gabellieri, i componenti della delegazione a Palazzo Sforza con Umberto Tocchetto, Aldo Belletti, Massimo Castignani, Davide Rogani, Giuseppe Morelli, Enrico Malaigia e altri della spedizione. «Una disciplina quella del Karate che educa i tanti giovani che la praticano nel fisico e nella mente. Questo è uno sport importantissimo e se visto anche come fonte di divertimento e benessere psicofisico accresce lo sviluppo complessivo del carattere. La vostra presenza in Giappone onora tutta la nostra Città, teneteci informati e inviateci foto mentre sarete a Okinawa». L’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate-Kai Shotokan di Civitanova Marche è stata fondata il 5 febbraio 1979 da un gruppo di giovani appassionati di questa bellissima disciplina. Nel 1982 l’Associazione aderisce alla Fikda ” Federazione Italiana Karate e Discipline Associate”, seguendone tutto il percorso che ha portato il karate in seno alla Fijlkam Federazione Ufficiale Karate del Coni, svolgendo da quell’anno la propria attività agonistica, promozionale e didattica senza interruzioni con programmi di formazione per diverse fasce d’età. Le varie attività vengono svolte e tenute sia nel territorio Comunale, che a livello Regionale, Nazionale e Internazionale. In questi quarant’anni di attività l’associazione ha formato quarantatré cinture nere, di cui sette tecnici, due ufficiali di gara, e un presidente di giuria. Tantissimi i risultati agonistici, tra cui spiccano: Campionati del mondo Wgkf : 2 oro, 1 argento, 1 bronzo, campionati europei Egkf.: 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi e poi tantissimi i risultati a livello nazionale e regionale.