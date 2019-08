PORTO RECANATI - Operazione diretta dalla Squadra mobile, hashish e cocaina nascosti nella vegetazione e ritrovati grazie al fiuto del cane Wally. In corso le ricerche dei fuggitivi

Blitz della polizia all’Hotel House di Porto Recanati nel pomeriggio di ieri: sequestrati hashish e cocaina abbandonati dagli spacciatori che, alla vista delle forze dell’ordine, sono scappati. In corso le ricerche dei fuggitivi.

L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio, fortemente voluti dal questore Antonio Pignataro. Ieri otto pattuglie di cui agenti della Squadra mobile diretta dalla dottoressa Maria Raffaella Abbate e del reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, insieme al personale della polizia locale del Comune di Porto Recanati, hanno svolto il blitz all’interno del palazzone multietnico. Al momento dell’irruzione, avvenuta alle 14,30 circa, diverse le persone che sono fuggite. Tra gli anfratti e la vegetazione della zona, grazie al fiuto del cane Wally dell’unità cinofila, gli agenti hanno rinvenuto alcuni panetti e circa 80 dosi di hashish già pronte per lo spaccio e, abilmente occultate, nell’area circostante il condominio, sei dosi di cocaina. In corso le ricerche lungo il litorale delle persone fuggite, già note alle forze dell’ordine. Il servizio ha permesso di identificare 42 persone e 21 autovetture e proseguirà nelle prossime settimane. La task force, inoltre, ha permesso di controllare vari appartamenti del complesso residenziale per verificare se gli occupanti presenti fossero legittimati ad abitarci. Dai controlli effettuati è emerso che in alcuni di questi c’erano delle irregolarità, in quanto presenti delle persone sul conto delle quali sono in corso accertamenti amministrativi.