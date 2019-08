IL SERVIZIO sarà attivo a Unicam. Ad annunciarlo il responsabile di macro area Gabrielli: «Nelle zone del sisma stiamo trovando locali per trasferire filiali ora nei container»

«Nelle zone del sisma stiamo trovando locali per trasferire filiali ora nei container, il dialogo è aperto in un paio di comuni per inizio 2020. Nell’università di Camerino aprirà a settembre 2019 un nuovo sportello grazie all’accordo sulla Carta prepagata Erdis agli studenti universitari, e segue l’apertura dello sportello Ubi nell’ateneo di Urbino». Ad annunciarlo all’Ansa Roberto Gabrielli, responsabile della macro area Marche Abruzzo per Ubi. L’argomento è la riorganizzazione dei servizi dell’istituto, che porterà alla chiusura di 20 sportelli in regione (qualcuna anche da noi, come anticipato da Cronache Maceratesi – leggi l’articolo). Un taglio ai servizi che ha sollevato la perplessità della Regione, per voce dell’assessore Moreno Pieroni, e su cui oggi Gabrielli tranquillizza: «posso anticipare l’impegno a mantenere il bancomat nei luoghi in cui la chiusura potrebbe arrecare disagi alla clientela. Penso soprattutto ai piccoli centri».