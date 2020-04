PETRIOLO - Il Comune ha ottenuto i fondi dal ministero, la soddisfazione del sindaco Luciani

Buone notizie per Petriolo. Il Comune è risultato essere al secondo posto nella graduatoria nazionale del bando del ministero dell’Istruzione per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici. Sui 50 milioni destinati a tutto il territorio nazionale, è stato assegnato un contributo a fondo perduto di 200mila euro per la scuola d’istruzione secondaria “Martello”. «Con questo contributo viene premiato l’impegno dell’amministrazione comunale in questi anni difficili dovuti ai danni causati dal terremoto – ha affermato con soddisfazione il sindaco Domenico Luciani – va tuttavia riconosciuto il giusto merito anche al ministero che, con il Decreto 850 del 10 dicembre 2018, ha previsto dei criteri di priorità per le aree colpite da calamità naturali». Ad indicare i requisiti necessari era stata in precedenza una nota dello stesso ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, sottolineando come prioritari per i punteggi in graduatoria sarebbero state caratteristiche di vetustà degli edifici scolastici, sismicità della zona in cui sono situati, mancanza dell’agibilità, eventuali provvedimenti oppure ordinanze di chiusura degli edifici stessi ed eventuali quote di cofinanziamento. «Ciò evidenzia una sensibilità dell’attuale governo per i territori che hanno dimostrato essere più a rischio – ha aggiunto Luciani -sensibilità che, all’infuori dei bandi specifici per il cratere, non viene invece esternata dalla Regione Marche nella definizione dei criteri dei bandi per la concessione di contributi pubblici».