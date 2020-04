LA RASSEGNA parte il 13 luglio a Matelica, per poi chiudersi il 21 luglio a Norcia. L'orchestra farà tappa anche a Macerata, Camerino e Tolentino

Torna per il quinto anno consecutivo il progetto “Tamburi di Pace”. La rassegna nasce dal sodalizio della European Spirit of Youth Orchestra, ensemble sinfonico composto da settantacinque giovani musicisti provenienti da tredici paesi europei, con il giornalista e scrittore Paolo Rumiz.

L’orchestra giovanile Esyo, fondata venticinque anni fa dal maestro Igor Coretti Kuret con il sostegno del violinista Lord Yehudi Menuhin, si ricostituisce ogni anno, coinvolgendo talenti sempre nuovi selezionati nei più prestigiosi conservatori e nelle migliori scuole di musica europee. Formata esclusivamente da musicisti di età compresa tra 13 e 20 anni, l’orchestra ha visto crescere oltre duemilacinquecento giovani, che grazie a questa esperienza si sono confrontati con i valori della cooperazione e dell’impegno civile. L’idea di “Tamburi di Pace” nasce dal desiderio di riaffermare, attraverso il linguaggio universale della musica, i valori della pace e del dialogo interculturale. I concerti per voce narrante e orchestra sono eventi sinfonici unici nel loro genere, in cui parole e note si intrecciano, sviluppandosi attorno a un tema diverso ogni anno.

«E’ con grande soddisfazione – ha dichiarato il professore Claudio Pettinari, rettore Unicam – che l’Università di Camerino prosegue la collaborazione con la European Spirit of Youth Orchestra, progetto di alta valenza formativa ed interculturale, che abbiamo fin da subito sostenuto, creando insieme nel nostro ateneo il centro per la Musica e le Arti figurative. I nostri studenti e la cittadinanza del territorio potranno godere di un meraviglioso concerto, che saprà stupirli sia per i temi trattati che per la magistrale esecuzione dei giovani musicisti». Le composizioni narrative che Paolo Rumiz reciterà durante gli spettacoli del tour 2019 si ispireranno all’antico mito di Europa e dialogheranno con le musiche di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov, Maurice Ravel e Ludvig v. Beethoven, eseguite dalla Esyo Orchestra. La quinta edizione di “Tamburi di pace” sarà dedicata a una rilettura della mitica traversata mediterranea della principessa fenicia Europa, rapita da Giove – trasformato in mansueto toro bianco – su una spiaggia dell’attuale Libano e da lui portata verso Occidente. Il racconto, in prosa e versi endecasillabi, propone una rivisitazione attuale e fortemente metaforica del mito fondativo del nostro continente.

«La premessa è che Europa ha dimenticato il suo nome, la sua storia e il suo destino millenario di capolinea di popoli venuti da lontano – spiega Rumiz -. Lo spettacolo è un viaggio sulla scia del mito, verso le terre del tramonto, sulla rotta della grande capostipite della nostra stirpe. Europa è la prima donna che attraversa con paura il Mare Nostro in tempesta, per approdare al vecchio continente. La prima di tante che verranno». I brani inediti che lo stesso Rumiz reciterà durante i concerti saranno tratti dal suo libro “Canto per Europa”, che uscirà contemporaneamente in più lingue europee a partire dalla primavera 2020, legando così “Tamburi di pace” ad un evento editoriale internazionale.

LE DATE DEL TOUR ESTIVO 2019

13 luglio, alle 21.30

Matelica (MC) | Piazza Garibaldi

Prove d’Europa

15 luglio, alle 19

Camerino (MC) | Sottocorte Village

Inno alla gioia

(In occasione dell’inaugurazione del campionato europeo di Tennis Tavolo)

17 luglio, alle 21.30

Camerino (MC) | Auditorium Benedetto XIII

Canto per Europa

(Anteprima, in collaborazione con Unicam)

18 luglio, alle 20

Macerata | Piazza Libertà

Bolero – Flash mob

(Con il sostegno di Conad)

19 luglio, alle 18

Macereto, Pieve Torina (MC) | Azienda Agricola Scolastici

Canto per Europa

20 luglio, alle 21.30

Tolentino (MC) | Piazza della Libertà

Canto per Europa

21 luglio, alle 21.30

Norcia | Piazza San Benedetto

Canto per Europa

23 luglio, alle 18.30

Campogrosso (VI) | Rifugio

Canto per Europa

24 luglio, alle 21

Trieste | Castello di San Giusto

Canto per Europa

(Nell’ambito di Triestestate)

27 luglio, alle 18.30

Miramare (TS) | Parco del Castello

Bolero – Flash mob

(Foto di Andrea Semplici)