I MAESTRI delle "pitture" con i fiori sono stati a Roma in occasione dei festeggiamenti per i santi Pietro e Paolo

Gli infioratori di Castelraimondo a Roma per le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo. Una delegazione dei rappresentanti degli infioratori delle associazioni di Castelraimondo ha partecipato la scorsa settimana alla manifestazione organizzata a Roma. L’Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo era presente a rappresentare le Marche nel suggestivo tappeto fiorito allestito lungo via della Conciliazione, che aveva quest’anno il tema dei santi patroni delle rispettive città. Il quadro realizzato davanti a San Pietro dalla delegazione di Castelraimondo, cui ha preso parte anche l’assessore a Cultura e turismo, Elisabetta Torregiani, raffigurava il patrono, San Biagio. «Un grande orgoglio essere presenti – ha detto Elisabetta Torregiani – con la proverbiale maestria dei nostri infioratori, che anche quest’anno si sono distinti per capacità e precisione in quella che è tutt’altro che un’arte facile da realizzare, abbiamo reso omaggio al nostro patrono. E il grazie dell’amministrazione comunale va non solo a chi era a Roma ma a tutti quelli che partecipano alla nostra Infiorata Corpus Domini che anche quest’anno ha riscosso un successo di pubblico e presenze».