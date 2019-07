IL PROGRAMMA degli eventi più interessanti del fine settimana in provincia

Eventi non stop in provincia in questo fine settimana. Appuntamenti senza sosta per tutti i gusti e per tutte le età.

Riflettori puntati sulla costa, con Civitanova protagonista assoluta del primo week end di luglio: si inizia venerdì con l’anteprima del Rive festival, la kermesse dedicata a musica, spettacolo, letteratura e arte che cambia il volto dell’area portuale. Sabato sera arriveranno gli Avion Travel, mentre domenica sarà il turno dell’atteso Mirkoeilcane, vincitore dell’edizione 2017 di Musicultura (leggi l’articolo con il programma completo). Sempre in città, rombo di motori sabato e domenica con il “Centro Italia Ducati weekend“: dopo il successo dell’edizione dell’anno scorso, la kermesse Ducati, che il presidente Alberto Scarafiocca, coadiuvato dal direttivo e da un gruppo di amici con cui condivide la stessa passione per la “Rossa di Borgo Panigale”, ha voluto a Varco sul Mare (ex Ente fiera), quest’anno coinvolgerà tutti i club Ducati del centro Italia. L’evento, pertanto, sarà la più importante manifestazione dei Doc italiani (leggi l’articolo).

Se si parla di Civitanova, non si può non parlare di Shada: sabato sera notte caliente con Cristian Marchi, uno dei dj più importanti della scena mondiale. Domenica, alle 19, prosegue l’appuntamento fuori dagli schemi di Pil.love, con dj Barbaresi e il live degli Arcadia sound system.

Botteghe aperte nel centro storico di Pollenza dal 6 al 21 luglio per la 28esima Esposizione di Antiquariato, Restauro, Artigianato artistico. Tutti i giorni dalle 20,30 alle 24 e nel week end dalle 17,30 alle 24 si potranno ammirare i manufatti in legno dei rinomati artigiani pollentini. Un’occasione per visitare il paese, custode di bellezze e storia, ma anche per degustare piatti della tradizione e divertirsi in compagnia.

Continua a Ripe San Ginesio il festival dell’ecosostenibilità, Borgofuturo, giunto alla sesta edizione. Da sempre riconosciuta come manifestazione sostenibile per la sua alta attenzione alla questione ambientale, quest’anno Borgofuturo dedicherà numerosi appuntamenti ai cambiamenti climatici e alla trasformazione dei prodotti alimentari, per sottolineare come la lotta per l’ambiente vada di pari passo con il miglioramento della qualità della vita, a partire da cosa mangiamo. Tra gli ospiti anche Ascanio Celestini che domenica porterà a Borgofuturo “Storie e controstorie”, il suo format più libero e anarchico, adattato ad hoc sul festival. È un sistema di microstorie che iniziano e finiscono in pochi minuti, una specie di concept album dove canzoni diverse raccontano un unico luogo (leggi il programma completo).

A Montecassiano si accende la festa con il Music food beer festival: tanti gli appuntamenti a ingresso libero. Venerdì sera a tutto rock con i “Queen on fire”, cover band del leggendario gruppo di Freddie Mercury. Ancora chitarre elettriche e batterie pulsanti per un sabato sera con i Troublemaker. Domenica sera spettacolare con gli Ukus in fabula, già partecipanti di Italia’s got talent, e Gianluca Impastato, protagonista di Colorado.

A Cingoli, proprio sulla suggestiva location del Balcone delle Marche, festa della birra al Gibson café. Venerdì sera live dei Tre civette sul comò. Sabato serata celtic rock con i Brutti di Fosco. Domenica dj set di Christian Nocelli.

Si avvicina intanto l’inizio del Fool festival di Morrovalle. Nomi di caratura internazionale per il festival che nelle passate edizioni è stato capace di richiamare 20mila spettatori. Quest’anno l’appuntamento è dal 10 al 14 luglio. Ci saranno Marky Ramone, storico batterista dei mitici Ramones, accompagnato da Greg Hetson dei Bad Religion (13 luglio), e gli Eiffel 65 (12 luglio), impegnati in tour mondiali (leggi il programma completo).

(Leo. Gi.)