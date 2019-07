SCAMBIO di Regioni dei pentastellati. L'errore su una delle pagine Facebook del M5s: scatta l'ironia sui social

«Arrivano i fondi per la regione Molise», recita l’annuncio del Movimento 5 stelle. Ma l’immagine che compare è quella delle Marche. Gaffe geografica dei pentastellati che oggi, nell’annunciare i fondi per i dissesti idrogeologici assegnati alle varie regioni italiane, hanno confuso due regioni che nemmeno confinano: la nostra e quella più a sud del Molise. L’errore tra l’altro sarebbe stato proprio della pagina Facebook del Movimento 5 stelle del Molise, che ha subito cercato di aggiustare il tiro cancellando l’immagine sbagliata e pubblicando una nuova immagine corretta. Ma lo scambio di Regioni non è passato inosservato sui social, dove subito si è scatenata l’ironia dei commentatori e la condivisione dell’annuncio con l’immagine delle Marche.