EVENTI - Doppio appuntamento questo weekend, 6 e 7 luglio, con la rassegna estiva promossa dall'innovativa startup

I tour alla scoperta dei paesaggi e dei borghi della Marca maceratese proposti dalla startup innovativa “Expirit” continuano, e questa volta nello stesso weekend, per rendere la prima settimana di luglio indimenticabile. Dopo lo straordinario successo dell’alba in un oliveto secolare a San Severino della scorsa settimana, il tour “Melodie e Armonie delle Marche” alla scoperta delle aziende agricole più affascinanti delle Marche – organizzato in collaborazione con Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terranostra – si sposta a Fiastra per permettere di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio, il fascino dei panorami e artisti locali emergenti. L’evento inizierà sabato alle 18,15 a San Lorenzo al lago di Fiastra dove, abbandonate le macchine, ci si immergerà nell’atmosfera romantica del lago con una passeggiata naturalistica al tramonto. Ci si sposterà poi all’agriturismo “Le Casette”, che servirà una gustosa cena a base di piatti e prodotti tipici del territorio a km 0.

La serata culminerà con il concerto sotto le stelle del duo Tangherlini – Giulioni che creerà un’atmosfera intima e raffinata, con un repertorio che spazia da arrangiamenti originali di brani moderni a brani della tradizione jazzistica. La quota di partecipazione è di 30 euro, ridotto 15 euro per bambini sotto i 10 anni. Il secondo appuntamento del weekend a firma “Expirit” si terrà domenica pomeriggio a Morrovalle – in quella che è stata ribattezzata “la Provenza delle Marche” – e conclude la rassegna “MaMa in fiore”. Gli ospiti saranno accolti nell’azienda agricola “Ulivo di nonno Amato” ,con un aperitivo tipico e una passeggiata tra la lavanda in fiore. L’azienda che ospita l’evento coltiva 9 diversi tipi di lavanda con cui realizza una vasta gamma di prodotti naturali e proprio la lavorazione del fiore della lavanda sarà la protagonista delle attività laboratoriali. Al tramonto concerto live nel lavandeto dei “Tranceltic” a cura di Maurizio Serafini e Luciano Monceri che proporranno musica della tradizione celtica. A seguire possibilità di cenare nei ristoranti del borgo convenzionati e di assistere allo spettacolo teatrale itinerante in notturna nel borgo Shakespeari…AMO a cura dell’associazione Magma (inizio alle 22). L’evento “BPer Morrovalle in 4D” è sponsorizzato da BPer Banca come banca presente nel territorio. La quota di partecipazione è di 15 euro (cena esclusa), ridotto 10 euro per bambini sotto i 10 anni. Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare il numero 340 8796974 (anche Whatsapp) entro il 5 luglio.