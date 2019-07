SAN SEVERINO - Si è svolta l'ultima visita di stagione nell’ambito del progetto “Conoscere le Marche”

Ultima uscita, prima della pausa estiva, per i soci dell’associazione culturale MaceratArcheo, presieduta da Gianfranco Paci, professore emerito di Storia romana dell’università di Macerata. Nell’ambito del progetto “Conoscere le Marche”, che prevede almeno un’uscita all’anno in una località della nostra regione, come meta è stata scelta San Severino approfittando della riapertura, dopo il terremoto del 2016, del Museo archeologico “G. Moretti”, che è stato l’oggetto di una visita approfondita con la guida proprio del prof. Paci, che ha illustrato i reperti più significativi, legandoli alle vicende storiche della città di Septempeda, nucleo urbano preromano, che ha dato origine all’attuale San Severino.

I partecipanti hanno visitato anche il teatro comunale Feronia, con lo splendido sipario realizzato su disegno di Bigioli, raffigurante proprio la dea Feronia; quindi, attraversata la scenografica piazza del Popolo, con i suoi palazzi storici, la Pinacoteca comunale, ricca di molti tesori legati soprattutto alla stagione del c.d. “gotico fiorito”, ed infine la chiesa di san Lorenzo in Doliolo, con la cripta affrescata dai Salimbeni. Nel pomeriggio, l’uscita si conclude “sul campo”, con la visita delle rovine di Septempeda: dai resti delle terme alla porta meridionale, di problematico accesso per l’altezza dell’erba che circonda i ruderi e che arriva ben oltre i fianchi, nonché la chiesa di santa Maria della pieve, costruita nell’area archeologica ed oggi inagibile per i danni causati dal terremoto. In definitiva, un’iniziativa positiva e soddisfacente in una città vicina e conosciuta, ma che riesce ancora ad offrire sorprese ad un visitatore attento e non frettoloso.