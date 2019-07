Teresa Lambertucci sposa Vito,

alle nozze dell’ex segretaria Pd

gli amici di Forza Italia

MORROVALLE - Matrimonio all'aperto nella campagna treiese per l'esponente democrat che solo per un giorno lascia fuori la politica: «Non sono più in prima linea ma non smetto il mio impegno». Tra gli invitati anche Alessia Pupo e Umberto Marcucci

Teresa Lambertucci, ex segretaria provinciale e componente della direzione regionale del Partito Democratico, si è sposata con Vito Ciminiello, libero professionista originario della Puglia e residente a Morrovalle. Le nozze civili dopo quattro anni circa di convivenza sono state celebrate dal sindaco di Morrovalle Stefano Montemarani domenica a Treia al Villino dove parenti e amici hanno festeggiato i novelli sposi: «Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al nostro matrimonio, a chi non ha potuto partecipare e a chi con telefonate, messaggi, like e commenti ha voluto farci sentire la propria vicinanza, una giornata emozionante – ha detto Teresa Lambertucci – con tutti gli amici, ho lasciato fuori la politica, ma non smetto il mio impegno anche se non in prima linea. Per il viaggio posticipiamo di qualche mese ma sceglieremo i Caraibi». Anche se invitati solo come amici si è notata la presenza di alcuni esponenti politici locali attuali o del recente passato, ma di centrodestra: Alessia Pupo e Umberto Marcucci. Il momento più emozionante è stato il ricordo, con un lancio di palloncini bianchi, della mamma di Teresa, scomparsa nel 2013, al suo fianco il papà Amerino. Tanti gli auguri arrivati agli sposi nella bacheca Fb di Teresa Lambertucci.

