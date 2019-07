TOLENTINO - La giornalista succede ad Elvio Giannandrea alla guida del club

La giornalista e revisore dei conti Carla Passacantando è il nuovo presidente del Rotary di Tolentino. E’ una delle prime donne a gestire il club. Ed è già al lavoro per avviare i primi service dell’annata rotariana appena iniziata insieme al neo direttivo. «Tanti i progetti – afferma il presidente – che si proporranno nel corso dell’anno rotariano, durante il quale si festeggeranno i 29 anni di attività del sodalizio tolentinate, per il quale il presidente internazionale ha adottato il motto “Il Rotary connette il mondo”. La nostra sfida sarà quella di rafforzare i tanti modi in cui il Rotary connette il mondo creando connessioni che consentano a persone di talento, impegnate e generose, di unirsi ed agire in modo significativo attraverso il service. Lavoreremo attuando sempre più tali principi per far bene nel mondo e nelle nostre comunità che proprio in questo momento di rinascita dal terremoto, hanno ancora bisogno di essere aiutate».

Compongono il nuovo esecutivo del Rotary di Tolentino, oltre a Carla Passacantando: Ovidio Ciarpella, vice presidente, Iole Rosini, segretario, Annarita Ortolani, prefetto, Fabiola Menichelli, presidente Commissione Rotary Foundation,Oliviero Rotini, presidente Commissione azione giovani, Gianluca Fioretti, presidente Commissione pubblico interesse, Luca Quacquarini, presidente Commissione effettivo, Marco Ciurlanti, presidente Commissione amministrazione, Giuliana Salvucci, presidente Commissione pubbliche relazioni, Gianluca Pesarini, presidente Commissione saggi, Paolo Francesco Perri, presidente incoming, Claudio Cioli, tesoriere, Alberto Caprioli, consigliere, Alessio Ferri, vice prefetto, Fabio Mazzocchetti, web; Elvio Giannandrea, past president, Stefano Gobbi, presidente Conferenza presidenti Marche. Il passaggio del “martelletto” all’insegna del cambio di genere si è tenuto, l’altra sera, al Parco Hotel di Pollenza.

Prima dell’ufficiale “investitura” del nuovo direttivo da parte di Carla Passacantando, il presidente uscente, Giannandrea, ha relazionato sull’attività svolta nel corso dell’anno rotariano. Dopo l’entrata di due nuovi soci, Pietro Cruciani e Enzo Cozzolino, sono stati conferiti Paul Harris, ambito riconoscimento per i rotariani, a Iole Rosini, Claudio Cioli, Elvio Giannandrea. Virginia Caponi, inoltre, ha illustrato la sua esperienza vissuta al Master Job. Sono stati illustrati da Gobbi i risultati dell’ultimo screening del progetto “Tirotary” che recentemente è stato proposto nuovamente nella scuola media Tacchi Venturi di San Severino Marche ed era presente il dirigente Sandro Luciani. Il service è stato realizzato grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana, del centro medico Blugallery che ha fornito l’ecografo portatile con il quale sono stati eseguiti gli esami. All’incontro c’erano anche Maurizio Marchegiani, dello staff del governatore Basilico Ciucci dell’anno 2019/2010, Alfredo Sorichetti assistente del governatore Ciucci, il presidente del Rotary di Porto San Giorgio Mario Natalucci ed il past president Maria Luisa Savini, Giancarlo Cognini del club di Civitanova Marche, Andrea Passacantando, presidente di Copagri Macerata, il presidente del Soroptimist di Macerata Cinzia Cecchini, i consiglieri comunali di Treia Sabrina Virgili e Ludovica Medei.