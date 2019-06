CIVITANOVA - Il club di Macerata ha organizzato una serata per raccogliere fondi in favore dell'associazione Alzheimer uniti marche onlus. Appuntamento il 4 luglio alle 20,30 al Batik

Una serata in riva al mare per raccogliere fondi da devolvere all’associazione Afam, Alzheimer uniti marche onlus. E’ dedicata all’associazione che si occupa di migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie la conviviale che il Rotary Matteo Ricci di Macerata ha organizzato per giovedì 4 luglio a partire dalle 20,30 allo chalet Batik di Civitanova. Una cena d’estate di beneficenza tra musica e amicizia per dare un supporto concreto ad una realtà operativa dal 2008 e che svolge attività di assistenza, consulenza e informazione sui servizi dedicati ai pazienti e ai familiari. Il costo della serata è di 50 euro e il ricavato sarà devoluto ad Afam. Per prenotazioni ci si può rivolgere alla segreteria del Club al numero 3385733656 o al prefetto del club al numero 348512131