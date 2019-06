CALCIO GIOVANILE - La società di Serie B affiancherà il club di Monte San Giusto e Morrovalle attraverso la formazione dei tecnici e lo sviluppo del vivaio

Sottoscritto l’accordo con l’Empoli. La società toscana di serie B ha scelto il Ponte San Giusto Academy, settore giovanile del Valdichienti Ponte, che può già vantare il titolo di Scuola calcio Elite e da anni lavora proprio col vivaio. Si tratta della prima affiliazione in assoluto nel Maceretese e Fermano da parte del club di serie B che affiancherà la società di Monte San Giusto e Morrovalle nel lavoro con i più giovani attraverso la formazione dei tecnici e lo sviluppo del settore giovanile.

«Questa affiliazione nasce non solo dalla volontà di far seguire da vicino il nostro vivaio da una società professionistica – ha spiegato il dirigente Roberto Ercoli – ma da una realtà che rappresenta un esempio a livello nazionale. L’Empoli da sempre fa della sua struttura un fiore all’occhiello che consentirà un’ulteriore crescita e passo in avanti per noi che mettiamo al centro del nostro progetto il settore giovanile. Terremo una serie di stage nei nostri impianti sportivi, con i tecnici dell’Empoli che saranno nelle nostre sedi almeno una volta al mese. Questi ultimi ci consegneranno un programma tecnico da seguire e che saranno messi in pratica dai nostri allenatori e istruttori direttamente sul campo con le squadre del vivaio. Inoltre – continua Ercoli – avremo la partecipazione di una delle loro squadre ai tornei organizzati da noi, il che sarà uno stimolo ulteriore di crescita dal punto di vista organizzativo e qualitativo. Naturalmente, l’Empoli avrà la priorità sulla scelta dei nostri giovani». Una formazione sul campo e in aula con l’obiettivo di condividere una metodologia di lavoro e migliorare le competenze dei tecnici per preparare al meglio i ragazzi del Ponte San Giusto Academy proiettati, in primis, alla prima squadra Valdichienti Ponte, che nella prossima stagione affronterà il Campionato di Eccellenza.