VOLLEY - Intesa triennale fra le due società, con quella lombarda che diventerà satellite del club biancorosso

La Lube annuncia di aver stretto un accordo di collaborazione della durata di tre stagioni, a partire dal 2019-2020, con la società lombarda Volley Montichiari, importante realtà nazionale nel mondo della pallavolo giovanile. La collaborazione tra i due club riguarda a tutto tondo il settore giovanile maschile: in particolare la Lube Volley fornirà la sua esperienza e il suo appoggio per supportare la crescita del vivaio del Volley Montechiari, sostenendone gli aspetti tecnici organizzativi e logistici. In pratica, una vera e propria società “satellite” del Club marchigiano. Prima concreta prova del rapporto di collaborazione è la partecipazione di un atleta del Volley Montechiari nella Boy League 2019 con la maglia della Lube. Giocatore che, nella prossima stagione, si trasferirà nelle Marche per far parte della formazione Under 16 del Club campione d’Italia. Nel corso delle 3 stagioni sportive oggetto dell’accordo, saranno comunicati altri importanti dettagli ed eventi della proficua collaborazione appena instaurata.