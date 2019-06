CIVITANOVA - Nuovo punto di recupero in via Duca degli Abruzzi

Una nuova farmacia si aggiunge ai presidi centro di raccolta per farmaci ancora validi. Anche la Farmacia Foresi di Via Duca degli Abruzzi, a Civitanova, sarà un punto di recupero per quei medicinali che non ancora scaduti verranno devoluti alla Caritas cittadina. Un’iniziativa presentata questa mattina dalla direttrice della Caritas Barbara Moschettoni, dall’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, dal Presidente del Rotary di Civitanova Dino Gazzani, sponsor del progetto. Presenti la farmacista Alessandra Foresi, il delegato provinciale del banco farmaceutico Pierluigi Monteverde e Galliano Micucci della Cooperativa 13 Maggio, che collabora con la Caritas. Con la farmacia Foresi sono 12 i presidi in tutta la provincia. Il recupero farmaci validi in Italia è iniziato nel 2013 e già nel 2017 sono stati raccolti 113.461 farmaci in 311 farmacie convenzionate per un valore economico di oltre un milione e mezzo di euro. In provincia di Macerata questo progetto di recupero, partito 3 anni fa, da Civitanova Marche, già presente in altre 11 farmacie della provincia, sta registrando risultati importanti: sono stati recuperati 10.618 farmaci per un valore di 141mila euro.