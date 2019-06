IL NUOVO PROGETTO della Harcome, azienda della città ducale, nasce dalla necessità di dare un servizio completo e innovativo anche per i piccoli interventi di restyling e di fornitura

Harcome lancia il “progetto arredamento” e apre Harcstore a Camerino e Civitanova.

L’azienda nata nella città ducale e poi espansa con una sede anche a Civitanova rilancia sul territorio con un nuovo progetto imprenditoriale. La divisione d’arredamento, chiamata Harcstore ha aperto i battenti il 7 giugno e nasce dalla necessità dell’azienda di dare un servizio completo anche per i piccoli interventi di restyling e di fornitura. Un settore specializzato nell’interior e nella vendita di arredi e decorazioni. La competenza di un designer e la convenienza della fornitura diretta sono gli ingredienti principali di questa proposta. L’esposizione non è più necessaria quando si parla di professionalità e di convenienza, e gli Harcstore sono basati su una gestione che permette di dedicare tempo ai dettagli, tempo per capire le vere esigenze del cliente e garantisce un importante abbattimento dei costi che si traducono in convenienza. In Harcstore il cliente può toccare con mano ogni materiale, e vedere il proprio interno realizzato virtualmente prima dell’intervento. I grandi store, secondo il pensiero dei fondatori di Harcome ed oggi Harcstore, offrono soluzioni preconfezionate che non collimano con l’esigenza del cliente, richiedendo uno sforzo di immaginazione che induce spesso in errore. Harcstore completa l’esperienza di acquisto del “prodotto” con una progettazione dell’intero ambiente dove esso viene collocato, controllando ogni elemento in fase progettuale e in fase realizzativa.

Gli Harcstore si trovano nella sede di Civitanova in via Sidney Sonnino, di fronte al casello autostradale A14, nella sede di Camerino e in un suggestivo spazio nel centro del borgo marinaro sempre a Civitanova come vetrina espositiva. Sono previste nuove aperture a Foligno e nella provincia di Ascoli, per le quali sono aperte le candidature a progettisti e venditori. In questo modo l’azienda riuscirà ad offrire un servizio ancora più vicino al cliente, completo come ormai riconosciuto, in linea con le richieste di una società veloce e comprensibilmente esigente, quando si parla di casa.

Harcome al momento si trova impegnata anche in numerosi cantieri di ricostruzione post sisma, consegnando già il primo intervento nell’agosto 2018. L’azienda è in crescita, con oltre 30 cantieri annui tra Marche e Umbria, 24 dipendenti e molti collaboratori. I soci fondatori sono Andrea Gianfelici, Matteo Pambianchi e Filippo Boccacci.

(promoredazionale)