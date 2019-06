MACERATA - Visita in Comune

Benvenuto del sindaco Romano Carancini al nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Macerata, Antonio Giangiobbe, a capo del comando provinciale dal 27 maggio corso.

Giangiobbe, che succede al collega Pierpaolo Patrizietti, proviene da Campobasso dove ricopriva il ruolo di vice comandante. Il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco conosce le Marche per aver partecipato alle attività di soccorso in seguito agli eventi sismici del 2016. Nel corso della sua carriera è stato in prima linea in varie azioni di emergenza anche in Abruzzo e in Molise