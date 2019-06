L'ARMA compie 205 anni. Domani in occasione della festa diretta streaming in 15 scuole della provincia. I dati dell’attività operativa svolta dai militari nell'arco degli ultimi dodici mesi

L’Arma dei carabinieri celebrerà domani il 205esimo annuale di Fondazione. L’appuntamento, alla presenza delle massime autorità provinciali, si terrà dalle 9,50 alla caserma “Pasquale Infelisi” di Macerata in via XX Settembre, sede del Comando provinciale. Durante la cerimonia militare saranno consegnate le ricompense ai carabinieri che si sono particolarmente distinti in alcune operazioni di servizio dello scorso anno. In particolare, per la prima volta, 15 istituti scolastici del capoluogo e della provincia potranno seguire l’evento in diretta streaming dalle loro aule. Un breve richiamo alla storia, per ricordare che l’Arma dei Carabinieri festeggia la ricorrenza il 5 giugno, per onorare e commemorare la Bandiera dell’Arma, che esattamente 99 anni fa fu insignita della prima Medaglia d’oro al Valor Militare per la partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale.

I dati dell’attività operativa svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Macerata dall’1 maggio 2018 al 15 maggio 2019.

L’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA – Nei 12 mesi scorsi i reparti dipendenti dal Comando Provinciale hanno perseguito l’86% (7.651 su 8.942) del totale dei reati consumati nella provincia. L’attività è stata svolta dalle 40 stazioni, dai 4 Nuclei operativi e radiomobile delle Compagnie e dal Reparto operativo del Comando provinciale, il quale dispone delle più sofisticate attrezzature tecniche d’indagine che impiega con personale altamente specializzato a supporto dell’attività posta in essere da tutti gli altri reparti. I reati scoperti sono 2.103, 202 le persone arrestate 3.161 quelle denunciate. In totale sono stati sequestrati 20,03 chili di droga.

IL CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- L’Arma, attraverso le stazioni ed i Nuclei radiomobili dei comandi di Compagnia, dotati di autovetture veloci equipaggiate con i più moderni ausili informatici ed elettronici, esercita una vigilanza pressoché ininterrotta sulla circolazione stradale, al fine primario di prevenire il verificarsi di incidenti stradali, interagendo in perfetta sinergia e coordinazione con gli altri organismi che svolgono funzioni di polizia stradale. Sono stati 5 gli incidenti stradali mortali rilevati, 261 quelli con feriti (per un totale di 304 persone ferite) e 418 gli incidenti con solo danni. Ben 901 gli interventi per assistenza agli utenti della strada, 3901 le contravvenzioni elevate, 179 carte di circolazione ritirate e ben 177 patenti. I veicoli sequestrati sono 162, 80 quelli sottoposti a fermo amministrativo.

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO- L’attività principale svolta dai carabinieri ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei cittadini grazie ad una presenza costante sull’intero territorio della provincia e si realizza mediante l’esecuzione dei servizi di controllo del territorio che mirano, attraverso un attento monitoraggio e successiva analisi degli eventi, a sviluppare una incisiva azione di prevenzione. Sono state 80.354 le richieste di intervento al 112, 41.083 i servizi svolti, di cui i principali sono perlustrazioni e pattuglie (19.989), servizi antisciacallaggio sisma (18.600), carabiniere di quartiere (84) e soccorso (2.410).

I SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO- I Carabinieri, oltre a svolgere servizi preventivi ed indagini, sia d’iniziativa che su delega dell’Autorità Giudiziaria, assicurano la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive, convegni, concerti, feste di paese ecc., raggiungendo – per l’esecuzione di tali compiti – anche i luoghi più remoti della provincia. Nel periodo considerato sono stati impiegati complessivamente 18.879 militari, che hanno svolto 9.463 servizi.

INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE – Nel quadro di una più intensa collaborazione tra Arma e cittadinanza sono state programmate numerose visite alle caserme, conferenze, incontri con la popolazione, con gli anziani, con i rappresentanti delle Polizie Municipali del la provincia ed i giovani, nel corso del le quali sono stati trattati argomenti di vario interesse, come ad esempio la divulgazione della cultura della legalità, le norme che regolano la circolazione stradale o come difendersi da un tentativo di truffa. Sono state 4 le visite in caserma per un totale di 241 partecipanti, ben 32 le conferenze nelle scuole con un totale di 2.980 partecipanti e due le conferenze sull’educazione stradale a cui hanno partecipato 60 persone.

DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO – I reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata sono capillarmente distribuiti su tutto il territorio della provincia, infatti in ben 41 dei 55 comuni è presente un presidio dell’Arma che assicura il contatto diretto con la popolazione e l’esecuzione dei servizi preventivi e di controllo del territorio (pattuglie, perlustrazioni, carabinieri di quartiere ecc.)

DAI MONTI AL MARE- La particolare conformazione geografica del territorio della provincia di Macerata, che si estende dai rilievi appenninici al mare Adriatico, fa si che il Comando provinciale sia costituito dalle componenti più diversificate. Difatti presso le Stazioni di Sarnano, Ussita e Fiastra prestano servizio i Carabinieri sciatori, che svolgono attività di vigilanza e sicurezza sulle piste da sci, mentre alla Compagnia di Civitanova è affidata la vigilanza del tratto di costa compreso tra le foci dei fiumi Musone e Chienti.

SUPPORTO DEI REPARTI SPECIALI- I carabinieri della provincia di Macerata possono inoltre contare sul supporto dei reparti “speciali” dell’Arma dislocati nell’ambito della regione Marche, come il Nucleo Elicotteri di Falconara Marittima, il Nucleo Cinofili di Pesaro, la Sezione Anticrimine di Ancona ed i Nuclei Antisofisticazioni, Tutela Patrimonio Culturale ed Operativo Ecologico, che hanno sede nel capoluogo regionale; oltre al Nucleo Ispettorato del lavoro in Macerata.