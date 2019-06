CRISI - Summit tra sindacati e una rappresentanza di lavoratori con il governatore Ceriscioli e l'assessore Bravi

Fallimento Mercatone uno, incontro in Regione il 6 giugno tra sindacati, una rappresentanza dei dipendenti dei punti vendita di Civitanova, Monsano e Pesaro, il governatore Luca Ceriscioli e l’assessore Loretta Bravi. Nelle Marche la chiusura dei tre punti vendita interessa 120 lavoratori che dalla notte al giorno sono rimasti a casa. Ora Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno chiesto un incontro alla Regione per sollecitare un coinvolgimento dell’ente con il ministero dello Sviluppo economico per cercare tutte le soluzioni percorribili per consentire la continuità aziendale e la difesa dei livelli occupazionali. O sindacati sono stati convocati a palazzo Raffaello giovedì alle 15.