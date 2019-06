L'EVENTO organizzato dalla YFit Macerata, protagoniste le ex calciatrici di Acf Macerata, Socopad e Laurel’s, che hanno giocato dalla fine degli anni sessanta in poi, e le squadre giovanili provenienti da Jesi, Ancona e Ascoli

In occasione del secondo anno di attività della società di calcio femminile Yfit, abbreviativo di Young Fitness, ossia “gioventù in forma”, ieri allo stadio della Vittoria di Macerata è stata organizzata una manifestazione intitolata “Storia del calcio femminile maceratese 1968-2019”. Non è un caso che i colori della squadra (vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza Marche e Umbria) non siano quelli della Maceratese, cioè rosso e bianco, ma blu e il bianco, simbolo del variegato territorio che caratterizza l’intera provincia.

Per l’occasione, sono state invitate squadre giovanili provenienti da Jesi, Ancona e Ascoli, con atlete dai sei ai tredici anni, oltre a tre realtà di ex calciatrici che hanno giocato dalla fine degli anni sessanta in poi. Le veterane sono giunte sia da Macerata che dai comuni limitrofi e sono tornate in campo con gli stessi nomi delle loro squadre del passato, ossia Acf Macerata, Socopad e Laurel’s. Intorno alle 16,30 ha avuto inizio la cerimonia e tutte le atlete hanno sfilato e ascoltato l’inno nazionale. Durante questo momento iniziale, ha preso la parola Massimiliano Avallone, presidente dell’Yfit, che dopo aver ringraziato sia le veterane che le giocatrici più giovani e i loro genitori, ha sottolineato l’importanza della donna: «Un ringraziamento speciale va alla donna in generale e al calcio femminile. Le ragazze, oltre ad essere coraggiosissime, grintosissime e fortissime, hanno buon senso, sono poco maliziose e molto aggressive. Come presidente della Yfit, spero che tutti i dirigenti delle altre squadre lavorino per far sì che i numeri e le finanze crescano: deve per forza esistere un rapporto con gli enti pubblici e privati, soprattutto perché ci danno un grande aiuto finanziario, per noi importantissimo». A seguire, è intervenuto anche Giovanni Torresi, vicepresidente del Coni Marche: «Io sono un ex sportivo; ciò nonostante, credo che l’amore per lo sport, in questo caso il calcio, resti, seppur l’attività agonistica si sia conclusa. Complimenti a voi, perché siete innamorate di questo sport e per aver raggiunto dei risultati notevoli. Continuate a fare sport, perché si può fare a qualsiasi età».

Dopo aver fatto alcune foto commemorative della giornata al monumento dei Caduti, si sono svolti dei triangolari, sia tra le atlete under 10, under 12 e under 15, sia tra le veterane. Una di loro, Rossella Pettinari, ha raccontato la sua esperienza da ex calciatrice: «Ho iniziato a giocare tanti anni fa con l’Invicta, avevo solo quattordici anni, era il 1969. In quegli periodo abbiamo avuto occasione di partecipare ai campionati italiani e ad altre trasferte molto importanti. Dopo pochi anni ho lasciato il calcio: era difficile conciliare gli impegni sportivi con quelli scolastici ed erano altri tempi, se si andava fuori i genitori non riuscivano ad accompagnarci, c’erano molti meno mezzi ed opportunità rispetto ad oggi». Rispetto ad oggi, ha spiegato la Pettinari, le ragazze che giocavano a calcio erano considerate “strane”, in qualche modo diverse dalle altre: «Fortunatamente oggi le giocatrici sono molto più considerate, ai nostri tempi non era così, giovavamo in pochissime e per questo facevamo scalpore. L’incontro di oggi è stato bellissimo e molto piacevole, sia perché vedo le nuove generazioni portare avanti una passione che è stata anche la mia, sia perché ho avuto modo di rivedere molte mie compagne dopo tanti anni. Ci eravamo perse di vista, è stato stupendo incontrarsi ancora su un campo di calcio». L’ex giocatrice ha concluso sottolineando l’importanza e la bellezza di questo sport: »Anche mia figlia gioca a calcio in una squadra di Milano; spero che questo sport possa continuare, perché è troppo bello. Il calcio maschile è molto più in voga e sotto i riflettori rispetto a quello femminile; mi auguro che l’occasione della coppa del mondo che si giocherà quest’anno in Francia sia un mezzo utile affinché le ragazze vengano messe dovutamente in risalto». Si sono susseguite anche delle partite tra i genitori delle ragazze. Alla premiazione delle squadre vincitrici, a cui hanno partecipato le due associazioni che più hanno preso a cuore questo progetto, la Panathlon Club e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, le giocatrici hanno indossato una t-shirt con la scritta “Stop alle bombe sui civili”, allo scopo di sensibilizzare tutti sul delicato tema. La manifestazione si è conclusa con alcuni momenti conviviali e con banchetti gastronomici, il tutto accompagnato dalla proiezione di foto e video storici sul calcio femminile.