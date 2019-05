MONTECASSIANO - La coppia vive in Belgio, il matrimonio si è celebrato nel paese della sposa che è stato invaso dagli invitati provenienti da ogni parte del continente

Dal Belgio a Montecassiano per coronare la loro storia d’amore. Beatrice Cammertoni di Montecassiano, collaboratrice della prima ora di Cronache Maceratesi e Enrico Iacovizzi di Calimera, nel Salento, hanno pronunciato il loro sì nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo a Montecassiano. Con loro una platea “europea” con ospiti arrivati da tutto il continente per assistere all’evento.

Beatrice ed Enrico si sono conosciuti a Forlì durante gli studi universitari poi il trasferimento a Bruxelles dove lavorano entrambi. L’amore di Beatrice per le Marche e la provincia di Macerata, con la lontananza, si è ancor più rafforzato tanto che non perde occasione per promuovere la sua terra attraverso un’associazione di marchigiani in Belgio. E per il giorno più importante della sua vita lei ed Enrico hanno scelto proprio Montecassiano dove è nata e cresciuta. Il piccolo centro maceratese è stato invaso dagli ospiti provenienti da ogni parte d’Europa, tra questi anche molti maceratesi residenti all’estero. Con loro festeggeranno il loro “Cammertizzi day” al ristorante le Case. A Beatrice ed Enrico gli auguri della redazione di Cronache Maceratesi.