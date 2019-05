LIVE - La band si esibirà al Lanciano Forum il 24 maggio. Sul palco anche una sezione di fiati completa con tromba, trombone e sax nel segno delle sonorità funky-pop

Anteprima nelle Marche per il nuovo tour degli Stadio. Venerdì (24 maggio) a Castelraimondo, l’appuntamento è al Lanciano Forum. Gaetano Curreri preparerà nella regione il tour “Stadio Mobile Live 4.0”. Quest’estate infatti gli Stadio tornano in Tour, riproponendo uno dei loro spettacoli più riusciti e amati dal loro pubblico, uno spettacolo antologico che celebra, dopo 26 anni, il primo disco live della band, Disco d’oro nel 1993, e tutt’oggi il loro disco più venduto: “Stadio mobile live”. La caratteristica di quel disco e di quello spettacolo era la continua contaminazione fra il funky, il rhythm and blues e la loro tradizionale cultura pop-rock. La scaletta conteneva quelle che poi sarebbero diventate delle vere e proprie perle della storia musicale della band: Acqua e sapone, Un disperato bisogno d’amore, C’è, Vorrei, Chi te l’ha detto, La faccia delle donne, Grande figlio di puttana, Generazione di fenomeni, Chiedi chi erano i Beatles, Ho bisogno di voi, Bella più che mai. Queste canzoni insieme a tante altre faranno parte della scaletta del progetto attuale “Stadio mobile live 4.0”. Sul palco con Gaetano Curreri (front man) ci saranno Andrea Fornili (chitarra) e Roberto Drovandi (basso), nonché una sezione di fiati completa con tromba, trombone e sax che restituirà alla band le caratteristiche sonorità funky-pop, reinterpretando le migliori canzoni di ieri e di oggi. L’organizzazione per l’anteprima dedicata ai fan marchigiani è del comune di Castelraimondo e di Eclissi Eventi. I biglietti sono in vendita nei circuiti Ciaotickets e Ticketone. Infoline al numero 0733865994 e 3382595480.