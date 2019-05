CIVITANOVA - La vettura era parcheggiata in strada, il giorno prima rubata anche una Range Rover

Furto d’auto nella notte, i ladri portano via una Golf serie 7. La sera prima era sparito anche un Range Rover. Escalation di episodi negli ultimi mesi a Civitanova. Il più recente questa notte a Fontespina dove i ladri hanno portato via una Golf che era parcheggiata in strada. Il giorno prima un altro furto di Range Rover da una via del centro. E’ proprio questa une delle marche più ricercate, nel giro di due mesi ne sono sparite da Civitanova due. Il sospetto è che dietro a questi ultimi episodi ci siano bande di pugliesi che poi tornino a Cerignola per smontare i pezzi e alimentare il traffico illegale assai remunerativo. Sui casi avvenuti ieri e stanotte sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Civitanova che stanno verificando se le immagini di videosorveglianza delle telecamere comunali possono aver registrato elementi utili. Recentemente i carabinieri erano riusciti a sgominare una delle bande che operano in questo settore arrivando all’arresto di tre foggiani. La denuncia tempestiva spesso può aiutare a intercettare le auto rubate prima che arrivino a destinazione, ma quasi sempre i furti avvengono di notte e i proprietari si accorgono della scomparsa delle autovetture sono al mattino quando ormai è troppo tardi per riuscire ad intercettare i ladri in fuga.