TOLENTINO - Per la notte dei musei del 18 maggio spettacolo in tre repliche allestito dalla Compagnia della Rancia

I brani più famosi di 100 anni di teatro musicale in una serata pensata in esclusiva per il Poltrona Frau Museum, ci sarà sabato 18 maggio dalle 21 al Poltrona Frau Museum di Tolentino in occasione della Notte dei Musei. In scena gli allievi del Corso di Formazione Regionale per Performer di Musical Theatre della Compagnia della Rancia.

Dai personaggi in cerca d’autore a quelli in cerca di bellezza, design e comfort: tutto può succedere quando invece che a teatro lo spettacolo va in scena al museo. Un gruppo di personaggi, protagonisti dei musical più famosi, fugge dal magazzino della Compagnia della Rancia e ‘occupa’ il Museo, in cerca di luoghi più comodi e accoglienti e di un pubblico per esibirsi. Il custode cerca di fermarli e riportarli indietro, ma invano: come resistere a tutti quegli ambienti arredati in modo così elegante e confortevole? Ispirati dalle varie sale disegnate da Michele De Lucchi, ciascun personaggio sceglie un set diverso in cui esibirsi all’interno del museo, in una performance ad hoc, intonata allo spazio prescelto.

Grazie alle radici comuni sul territorio, la già avviata collaborazione tra la Compagnia della Rancia e Poltrona Frau, è volta a valorizzare le realtà locali e a proporre esperienze culturali su misura all’interno del Museo, per renderlo una presenza ancora più viva e presente nella comunità tolentinate.

“I musei come hub culturali: il futuro della tradizione”, è l’occasione giusta per “invadere” i 1400 mq dello spazio Poltrona Frau con uno spettacolo coinvolgente e di grande suggestione. Ad esibirsi, 12 allievi del Corso di Formazione Regionale per Performer di Musical Theatre finanziato da Regione Marche nell’ambito del progetto Sipario Bis-Bis. Provenienti dalle Marche e da diverse regioni italiane, i ragazzi hanno frequentato il corso di quattro mesi tenuto da Compagnia della Rancia a Tolentino lo scorso inverno, a conferma dell’attenzione alla formazione e al legame con il territorio che fa parte del percorso della compagnia. L’evento si inserisce nell’ambito di “Patrimonio in scena per la diffusione dello spettacolo dal vivo negli istituti culturali delle Marche”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Consorzio Marche Spettacolo e Mab Marche, in collaborazione con la Regione Marche.

Nella serata sono previste tre repliche, alle 21, alle 22,15 e alle 23,30. Per info e prenotazioni: museum@poltronafrau.it – 0733 909447 www.poltronafraumuseum.it