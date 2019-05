MACERATA - Da domani (8 maggio) fino all'11 maggio la manifestazione. Il Comune ha disposto alcuni divieti e prescrizioni per garantire sicurezza e vivibilità. L'elenco delle modifiche a parcheggi e ingressi in centro

Macerata si prepara alla quattro giorni degli aperitivi europei. L’Europa nei bicchieri e negli stuzzichini (appuntamenti al via da domani 8 maggio fino all’11 maggio) però richieDe anche un’attenzione in città con due parole chiave: sicurezza e vivibilità urbana. Da qui l’ordinanza del Comune, che parte proprio dal bere e si allarga poi alle tante modifiche alla sosta e al traffico.



BEVANDE – Da domani all’11 maggio è vietato somministrazione da bere in bicchieri di vetro e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio. Vale per tutti gli esercizi e le attività che possono somministrare o vendere bevande. Le zone sono il centro storico, corso Cavour, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Trieste e le traverse di queste vie. Il divieto parte dalle 19 di domani e fino al termine della Festa dell’Europa. Nelle stesse zone e negli stessi orari è vietata anche la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro o di alluminio.

CIBI E BEVANDE DOPO MEZZANOTTE – E’ inoltre vietata la vendita e somministrazione, da parte degli stessi esercizi, di qualsiasi tipo di bevanda o cibo nelle aree esterne ai loro locali, agli esercizi commerciali o artigianali a ciò destinate, da mezzanotte alle 7 nei giorni feriali (da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio) e dall’1 alle 7 nei giorni per sabato 11 maggio. Massima attenzione inoltre alla gestione dei rifiuti.

MUSICA – Per quanto riguarda la musica: scatta la deroga acustica. Da domani al 10 maggio hanno il permesso di trasmetterla fino a mezzanotte e sabato fino all’1. Per i rifiuti saranno installate postazioni per la differenziata che si troveranno in piazza della Libertà, piazza Mazzini, piazza Vittorio Veneto, piazza Oberdan, via Garibaldi e piazza Annessione. I bagni chimici sanno in fondo a corso della Repubblica, in vicolo Torri vicino all’ex Oviesse, in piazza Oberdan vicino alle Poste mentre quelli pubblici di viale Trieste, piaggia dell’Università e via Berardi rimarranno aperti 24 ore su 24. Ultimo capitolo: parcheggi e sosta.

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata valido dall’8 all’11 maggio, dalle 16 alle 2 del giorno successivo in piazza Annessione, via Gramsci, in piazza Oberdan (eccetto tratto chiuso tra il palazzo delle Poste e l’Università), piazza della Libertà (stalli invalidi), in piazza Vittorio Veneto, in via XX Settembre (piazzetta antistante l’esercizio La Taverna), via Tommaso Lauri, in via Padre Matteo Ricci, dal civico 45 e piaggia della Torre e area carico e scarico dopo piaggia della Torre a sinistra, in via Berardi (sugli stalli per motocicli e su due stalli per residenti antistanti l’accesso carrabile dell’ex convento) e in via XX Settembre ultimi 2 stalli di sosta dopo ingresso Vere Italie;

DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata valido dalle 13 alle 18 dei giorni 7 e 13 maggio per installazione e rimozione wc chimici: in piazza Oberdan, sul tratto chiuso tra il palazzo delle Poste e l’Università, in corso Repubblica, sull’area riservata ai motocicli antistante la Ubi banca, in vicolo Torri, sugli stalli di sosta in prossimità di via Garibaldi; dall’8 all’11 maggio, dalle 17 alle 02,00 del giorno successivo in Via Armaroli, dall’intersezione con via Zara, sul primo tratto lato destro per circa 30 metri, dove segnalato, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione qualora necessario;

CHIUSURA TRAFFICO CENTRO STORICO – Da domani all’11 maggio, questo il regolamento sulle chiusure: dalle 18 alle 2 del giorno successivo divieto di transito in via Zara eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi e residenti e in piazza Annessione, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi e residenti; dalle 20 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di viabilità o di sicurezza stradale e fino a cessate esigenze: divieto di transito in via Don Minzoni, a salire verso piazza della Libertà, eccetto veicoli di soccorso e polizia, in via Armaroli, con istituzione del doppio senso di circolazione/senso unico alternato, sul tratto di strada compreso tra l’intersezione tra via Zara/viale Leopardi e l’uscita a monte del parcheggio “silos”, su rampa Zara, all’intersezione con viale leopardi, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi e residenti (ad esaurimento dei posti di parcheggio disponibili); dalle 20 divieto di transito in via Santa Maria della Porta, a salire verso piazza Vittorio Veneto, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi e residenti; il 9 maggio in occasione dello spettacolo per bambini che si svolgerà nell’Apu di piazza Vittorio Veneto, dalle ore 17 fino a cessate esigenze, saranno attuati i seguenti provvedimenti: divieto di transito in via Santa Maria della Porta, a salire verso piazza Vittorio Veneto, eccetto veicoli di soccorso, polizia, invalidi e residenti; direzione obbligatoria a sinistra verso via Padre Matteo Ricci, eccetto residenti di via Crescimbeni, valido per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta; direzione obbligatoria diritti in via XX settembre, all’intersezione con via Domenico Ricci.

PARCHEGGIO RESIDENTI IN CENTRO – Dall’8 al 12 maggio i veicoli con permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone mentre i residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste ai punti precedenti.