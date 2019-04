FESTIVAL - Il programma di domani (30 aprile). Inizio alle 17 alla biblioteca Mozzi Borgetti con il libro "Grazia e Mistero" del giornalista Vincenzo Varagona. La sera al teatro della Filarmonica spettacolo con Serena Abrami dedicato al cantautore

Macerata Racconta torna domani (30 aprile) con la seconda giornata della rassegna che animerà la città fino a domenica. Primo appuntamento alla biblioteca Mozzi Borgetti dove alle 17, Vincenzo Varagona, giornalista che collabora con Avvenire e Famiglia Cristiana oltre che con la redazione del Tgr Rai, presenta “Grazia e Mistero” nel quale racconta dell’energia magnetica di Rita Cutolo, romana da anni a Tavullia, alla quale sono state attribuirte numerose guarigioni inspiegabili. Il libro raccoglie le storie di decine di casi ritenuti spesso senza speranza di fronte ai quali la scienza si è talvolta arresa raccontate dalla voce di persone che affermano di aver ritrovato la serenità. Introduzione di Federica Zandri.

A seguire, alle 17,30, nella libreria Bibidi Bobidi Book, in corso Matteotti, in programma “Storie surreali”, la propria vita raccontata attraverso un collage di arte surrealista, per bambini da sette anni. Prenotazioni al 0733472902. Alle 18, nella Galleria Gaba Young, inaugurazione della mostra collettiva degli studenti del corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Macerata curata da Paolo Gobbi. Da Vere Italie, alle 18,30 Adrian Bravi, docente dell’università di Macerata che nei suoi romanzi affronta, con costanti raccordi autobiografici il tema dello scrivere in una lingua diversa da quella di nascita, propone il suo ultimo romanzo L’Idioma di Casilda Moreira (edito da ExOrma).

La sera, al teatro della Filarmonica, alle 21,15 In punta di voce. Omaggio a Luigi Tenco. Spettacolo con Serena Abrami, Fabio Capponi, Pamela Olivieri, Federica Bracalente. Video e visual di Marco Bragaglia. Infine alle 22,30 alla Galleria degli Antichi forni, The big thing, performance scenica con Gianpaolo Valentini, scritto e diretto da Francesca Rossi Brunori, suono di Simone Doria, assistente alla regia Elena Fioretti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e senza prenotazione. Il festival letterario è promosso dal Comune e organizzato dall’associazione Contesto, con la collaborazione di Unimc e il sostegno della Regione.