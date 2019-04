FESTIVAL - Lunedì al via gli eventi dopo l'anteprima di domani con Marche d'autore e la mostra Micropolis agli Antichi forni

Macerata Racconta, dopo l’anteprima di domani, da lunedì entra nel vivo la nona edizione della festa del libro dedicata a Le derive. Il primo appuntamento è con Sciascia trent’anni dopo che vede la presenza di Antonio Motta e Anna Maria Sciascia. L’iniziativa, introdotta da Lucia Tancredi, è in collaborazione con il liceo Scientifico Galilei di Macerata e si svolge in due appuntamenti. Il primo al mattino, al Palazzo degli studi di piazza Cesare Battisti (10,30) rivolto agli studenti e il secondo alle 17,30 al teatro della Filarmonica aperto a tutti e valido come formazione insegnanti e educatori.

Alle 21,15, nelle sale dell’ex cinema Sferisterio, Maurizio de Giovanni, il creatore dei Bastardi di Pizzo Falcone e del commissario Ricciardi presenta il suo nuovo personaggio, Sara Morozzi. Napoli oggi: Sara e i Bastardi di Pizzofalcone, è il titolo dell’ incontro introdotto da Valerio Calzolaio e valido come formazione avvocati. Alle 22,30 alla Galleria Antichi Forni in programma la performance Il sentiero della felicità con Renato Marziali “Il Pastorello” a cura di Ctr con Piergiorgio Pietroni, Chiara Pietroni, Corinna Palmieri, Fernando Bianchini, Michele Palmieri e Marco Bragaglia. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Quelli su prenotazione sono segnalati nel libretto programma in distribuzione e nel sito www.macerataracconta.it. Domani gli appuntamenti dell’anteprima sono alle 17,30 da Vere Italie con Marche d’autore (antologia di 31 scrittori marchigiani) e l’inaugurazione alle 18,15, agli Antichi Forni della mostra Micropolis a cura dell’associazione MarcheBestWay.