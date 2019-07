Presidenti delle Province dal Papa

INCONTRO DOMANI in Vaticano a cui parteciperà anche Antonio Pettinari. Sul tavolo questione ambiente, sicurezza delle scuole e delle strade, cura del territorio

Antonio Pettinari e gli altri presidenti delle Province domani incontreranno il Papa in Vatican. Pettinari oltre che della provincia di Macerata è anche presidente dell’Upi Marche. Sull’incontro di domani con il pontefice, che si svolgerà nella sala Clementina, sottolinea che gli argomenti che i 76 presidenti di Provincia italiani porteranno al papa, sono: «La cura delle comunità e dei territori assegnati alle Province, da presidiare e non contrapporre alle grandi aree urbane; l’urgenza di porre la questione ambientale tra le priorità in agenda anche a partire dalle istituzioni locali; la responsabilità di garantire agli studenti italiani scuole sicure e all’avanguardia nonché la sicurezza delle strade». L’incontro si aprirà alle 12.