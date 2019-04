L'ALLARME era stato lanciato dai famigliari e si erano attivate le ricerche dei carabinieri. Poco dopo le 19 la ragazza ha telefonato a un conoscente. I militari la stanno raggiungendo

AGGIORNAMENTO DELLE 19,30 – Ritrovata Rachele Leonetti. Intorno alle 19,15 si è messa in contatto con un conoscente. Una pattuglia dei carabinieri sta raggiungendo la ragazza di 20 anni che era scomparsa da ieri. Dopo l’allarme lanciato dai famigliari sono partite le indagini dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. Erano stati allertati anche il Nucleo cinofilo e i cani molecolari dalla Toscana, fortunatamente non c’è stato bisogno del loro intervento.

***

Scompare da Porto Recanati, preoccupazione per Rachele Leonetti. La ragazza, originaria di Loreto, ha 20 anni e vive nella struttura dell’Hotel Bianchi di Porto Recanati con il partner. E’ scomparsa da questa notte quando non ha fatto rientro a casa. A dare l’allarme la madre della giovane. Addosso non ha nè portafoglio nè cellulare. I familiari, preoccupati, hanno diramato un appello tramite i social per ritrovare la ragazza. Indagine è in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova e della stazione di Porto Recanati che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Vengono sentiti i vicini di casa, il partner e i famigliari per capire dove la ragazza possa trovarsi e i motivi dell’allontanamento.